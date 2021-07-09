Желе из красной смородины на зиму: самый легкий рецепт
Красная смородина – очень вкусная и полезная ягода, в ней много витамина С, также она является универсальной ягодой для приготовления пирогов, компотов, вареников. Из нее получаются вкуснейшие джемы и домашний мармелад.
Ингредиенты:
Красная смородина – 1 кг
Сахар – 2 кг
Способ приготовления:
Помойте ягоды, отделите от веточек.
Перебейте в блендере или пропустите через мясорубку и обязательно после – процедите через сито, чтобы не осталось ни косточек ни веточек.
Перелейте пюре с кастрюлю, добавьте 1 кг сахара, перемешайте и варите на слабом огне постоянно помешивая, обязательно снимайте пену.
Добавьте оставшийся сахар, тщательно перемешайте и проварите еще 5 минут.
Разлейте по стерильным банкам и закатайте, переверните их вверх дном, после того, как остынут – перенесите в темное, холодное место.
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