Желе из красной смородины на зиму: самый легкий рецепт

Красная смородина – очень вкусная и полезная ягода, в ней много витамина С, также она является универсальной ягодой для приготовления пирогов, компотов, вареников. Из нее получаются вкуснейшие джемы и домашний мармелад.

Ингредиенты:

Красная смородина – 1 кг

Сахар – 2 кг

Способ приготовления:

Помойте ягоды, отделите от веточек. Перебейте в блендере или пропустите через мясорубку и обязательно после – процедите через сито, чтобы не осталось ни косточек ни веточек. Перелейте пюре с кастрюлю, добавьте 1 кг сахара, перемешайте и варите на слабом огне постоянно помешивая, обязательно снимайте пену. Добавьте оставшийся сахар, тщательно перемешайте и проварите еще 5 минут. Разлейте по стерильным банкам и закатайте, переверните их вверх дном, после того, как остынут – перенесите в темное, холодное место.

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