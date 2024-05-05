Желейный десерт в креманке на скорую руку: соедините вишню и какао
Когда нет времени что-нибудь выпекать – выручают желейные десерты. Они очень легкие в приготовлении и вкусные. Можно соединить совершенно разные компоненты и сделать несколько слоев.
Идея приготовления желейного десерта без выпечки в креманце опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia_smachno_tyt в Instagram. Соедините вишню и какао.
Ингредиенты для слоя из какао:
- желатин – 25 г
- вода – 50 мл.
- сметана – 350 г
- молоко – 350 мл.
- сахарная пудра – 5 ст.л.
- какао – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Желатин залить водой в оставить на 15 минут.
2. Сметану смешать с молоком (250 мл), а 100 мл молока смешать с какао и тоже вылить в сметану.
3. Добавить сахарную пудру, тщательно перемешать и влить в массу растопленный желатин (главное, чтобы он был такой же температуры, как и масса).
4. Размешать и разлить по креманкам.
5. Оставить в холодильнике, пока не застынет (минимум на час).
Ингредиенты для вишневого слоя:
- вишневый сок или вишни в собственном соке – 250 мл.
- вода – 200 мл.
- вишни – 300 г (по желанию)
- желатин – 25 г
- вода – 50 мл.
- сахар по желанию
Способ приготовления:
1. Желатин залить водой и оставить на 15 минут.
2. В вишневый сок влить воду, сахар по желанию и вскипятить.
3. В немного теплый сок влить растопленный желатин.
4. На слой из какао выложить вишни и залить холодным вишневым желе.
5. Оставить в холодильнике на 3-4 часа минимум.
6. Если при добавлении желатина он не растворился из-за разности температур – можно разогреть массу на водяной бане (главное не доводить до кипения).
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