Когда нет времени что-нибудь выпекать – выручают желейные десерты. Они очень легкие в приготовлении и вкусные. Можно соединить совершенно разные компоненты и сделать несколько слоев.

Идея приготовления желейного десерта без выпечки в креманце опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia_smachno_tyt в Instagram. Соедините вишню и какао.

Ингредиенты для слоя из какао:

желатин – 25 г

вода – 50 мл.

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сметана – 350 г

молоко – 350 мл.

сахарная пудра – 5 ст.л.

какао – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Желатин залить водой в оставить на 15 минут.

2. Сметану смешать с молоком (250 мл), а 100 мл молока смешать с какао и тоже вылить в сметану.

3. Добавить сахарную пудру, тщательно перемешать и влить в массу растопленный желатин (главное, чтобы он был такой же температуры, как и масса).

4. Размешать и разлить по креманкам.

5. Оставить в холодильнике, пока не застынет (минимум на час).

Ингредиенты для вишневого слоя:

вишневый сок или вишни в собственном соке – 250 мл.

вода – 200 мл.

вишни – 300 г (по желанию)

желатин – 25 г

вода – 50 мл.

сахар по желанию

Способ приготовления:

1. Желатин залить водой и оставить на 15 минут.

2. В вишневый сок влить воду, сахар по желанию и вскипятить.

3. В немного теплый сок влить растопленный желатин.

4. На слой из какао выложить вишни и залить холодным вишневым желе.

5. Оставить в холодильнике на 3-4 часа минимум.

6. Если при добавлении желатина он не растворился из-за разности температур – можно разогреть массу на водяной бане (главное не доводить до кипения).

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