Желейный торт, приготовленный с использованием кисломолочного сыра и лаванды – это настоящее произведение искусства. Легкий, элегантный, без навязчивого вкуса – именно такой десерт лучше всего будет наслаждаться летом.

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Фудблогер с ником thefoodhub by ilona в Instagram рассказала, как приготовить это блюдо. Она также подробно описала процесс приготовления прозрачного желе, что станет изюминкой данного десерта.

Ингредиенты для творожного слоя

Кисломолочный творог – 200 гр

Сливки 33% – 200 гр

Сахар – 100 гр

Молоко – 50 мл

Желатин – 15 гр

Ингредиенты для прозрачного слоя

Вода – 1 ст.

Желатин – 15 гр

Сахар – 2-3 ст.л.

Ванилин

Сок лимона – 1 ст.л.

Лаванда

Способ приготовления

1.Сначала готовим прозрачный слой. Нагреваем воду до комнатной температуры. Добавляем желатин и перемешиваем до растворения.

2. Добавляем сахар, лимонный сок и ванилин. Перемешиваем.

3. Добавляем лаванду, перемешиваем и выливаем в силиконовую форму.

4. Отправляем в холодильник до полного застывания.

5. Готовим творожный слой. Сыр сливки и сахара смешиваем в чаше блендера до однородности.

6. Желатин отправляем в сотейник, вливаем молоко и оставляем на 10-15 минут.

7. Постоянно помешивая, нагреваем на маленьком огне до растворения желатина.

8. Сырную массу сочетаем с желатином и оставляем до охлаждения.

9. Взбиваем миксером на высоких оборотах.

10. Выливаем в форму с прозрачным слоем и отправляем в холодильник до застывания.

11. Перед подачей достаем желе из формы.

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