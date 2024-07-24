Желейный торт из творога и лаванды: как приготовить, чтобы вид поразил всех

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Желейный торт из творога и лаванды: как приготовить, чтобы вид поразил всех

Желейный торт, приготовленный с использованием кисломолочного сыра и лаванды – это настоящее произведение искусства. Легкий, элегантный, без навязчивого вкуса – именно такой десерт лучше всего будет наслаждаться летом.

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Фудблогер с ником thefoodhub by ilona в Instagram рассказала, как приготовить это блюдо. Она также подробно описала процесс приготовления прозрачного желе, что станет изюминкой данного десерта.

Желейный торт из творога и лаванды: как приготовить, чтобы вид поразил всех

Ингредиенты для творожного слоя

  • Кисломолочный творог – 200 гр
  • Сливки 33% – 200 гр
  • Сахар – 100 гр
  • Молоко – 50 мл
  • Желатин – 15 гр

Ингредиенты для прозрачного слоя

  • Вода – 1 ст.
  • Желатин – 15 гр
  • Сахар – 2-3 ст.л.
  • Ванилин
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Лаванда

Способ приготовления

1.Сначала готовим прозрачный слой. Нагреваем воду до комнатной температуры. Добавляем желатин и перемешиваем до растворения.

2. Добавляем сахар, лимонный сок и ванилин. Перемешиваем.

3. Добавляем лаванду, перемешиваем и выливаем в силиконовую форму.

Желейный торт из творога и лаванды: как приготовить, чтобы вид поразил всех

4. Отправляем в холодильник до полного застывания.

5. Готовим творожный слой. Сыр сливки и сахара смешиваем в чаше блендера до однородности.

Желейный торт из творога и лаванды: как приготовить, чтобы вид поразил всех

6. Желатин отправляем в сотейник, вливаем молоко и оставляем на 10-15 минут.

7. Постоянно помешивая, нагреваем на маленьком огне до растворения желатина.

8. Сырную массу сочетаем с желатином и оставляем до охлаждения.

9. Взбиваем миксером на высоких оборотах.

Желейный торт из творога и лаванды: как приготовить, чтобы вид поразил всех

10. Выливаем в форму с прозрачным слоем и отправляем в холодильник до застывания.

11. Перед подачей достаем желе из формы.

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