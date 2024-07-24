Желейный торт из творога и лаванды: как приготовить, чтобы вид поразил всех
Желейный торт, приготовленный с использованием кисломолочного сыра и лаванды – это настоящее произведение искусства. Легкий, элегантный, без навязчивого вкуса – именно такой десерт лучше всего будет наслаждаться летом.
Фудблогер с ником thefoodhub by ilona в Instagram рассказала, как приготовить это блюдо. Она также подробно описала процесс приготовления прозрачного желе, что станет изюминкой данного десерта.
Ингредиенты для творожного слоя
- Кисломолочный творог – 200 гр
- Сливки 33% – 200 гр
- Сахар – 100 гр
- Молоко – 50 мл
- Желатин – 15 гр
Ингредиенты для прозрачного слоя
- Вода – 1 ст.
- Желатин – 15 гр
- Сахар – 2-3 ст.л.
- Ванилин
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Лаванда
Способ приготовления
1.Сначала готовим прозрачный слой. Нагреваем воду до комнатной температуры. Добавляем желатин и перемешиваем до растворения.
2. Добавляем сахар, лимонный сок и ванилин. Перемешиваем.
3. Добавляем лаванду, перемешиваем и выливаем в силиконовую форму.
4. Отправляем в холодильник до полного застывания.
5. Готовим творожный слой. Сыр сливки и сахара смешиваем в чаше блендера до однородности.
6. Желатин отправляем в сотейник, вливаем молоко и оставляем на 10-15 минут.
7. Постоянно помешивая, нагреваем на маленьком огне до растворения желатина.
8. Сырную массу сочетаем с желатином и оставляем до охлаждения.
9. Взбиваем миксером на высоких оборотах.
10. Выливаем в форму с прозрачным слоем и отправляем в холодильник до застывания.
11. Перед подачей достаем желе из формы.
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