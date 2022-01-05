Жена Комарова поделилась рецептом праздничного пирога "Рождественский венок", который стоит приготовить

В Украине, 7 января, православные украинцы отмечают один из самых главных христианских праздников – Рождество Христово. В этот день верующие прославляют рождение Иисуса Христа, ходят в храмы. А ночью, с 6 на 7 января, храмы служат богослужения и литургии и, именно этот праздник завершает собой один из самых строгих постов – Рождественский.

По традиции все хозяйки в канун праздника, 6 числа, к великому Сочельнику, готовят только постные блюда, которых должно быть 12, как символ двенадцати апостолов. А 7 января можно и нужно готовить самые вкусные, сдобные и самые разнообразные блюда.

Одним из таких блюд, а именно рецептом рождественского пирога поделилась в Instagram телеведущая Александра Кучеренко. Пирог с изюмом и цитрусовыми станет самым настоящим украшением праздничного стола.

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Ингредиенты:

мука – 250 г

разрыхлитель – 1 пакетик

апельсин – 2 шт.

лимон – 1/2 шт.

растительное масло – 100 г

сахар – 150 г

соль – щепотка

ванилин – щепотка

молотая корица – щепотка

изюм – белый и черный – 100 г

орехи – горсть

цукаты – 50 г

Для декора:

сахарная пудра – 150 г

ягоды калины – 100 г

красные ягоды клюквы – 100 г

зеленые веточки розмарина

палочка корицы – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Помойте цитрусовые, натрите цедру на самой мелкой терке.

2. Апельсин и лимон взбейте в блендере или пропустите через мясорубку.

3. В готовую смесь добавьте цедру, сахар, соль и растительное масло, перемешайте.

4. Тщательно просейте муку, добавьте разрыхлитель, соль и всыпьте все в апельсиновую смесь, перемешайте очень тщательно, чтобы масса была однородной.

5. В тесто добавьте изюм, измельченные орехи, цукаты и корицу, снова перемешайте до однородной консистенции.

6. Переложите тесто в форму, отправьте в духовку на 40 минут при 185 С.

7. Глазурь: смешайте сахарную пудру с лимонным соком, чтобы масса стало густой и тягучей.

8. Готовый пирог полейте глазурью и красиво украсьте ягодами, зеленые веточки розмарина.

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