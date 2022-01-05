Жена Комарова поделилась рецептом праздничного пирога "Рождественский венок", который стоит приготовить
В Украине, 7 января, православные украинцы отмечают один из самых главных христианских праздников – Рождество Христово. В этот день верующие прославляют рождение Иисуса Христа, ходят в храмы. А ночью, с 6 на 7 января, храмы служат богослужения и литургии и, именно этот праздник завершает собой один из самых строгих постов – Рождественский.
По традиции все хозяйки в канун праздника, 6 числа, к великому Сочельнику, готовят только постные блюда, которых должно быть 12, как символ двенадцати апостолов. А 7 января можно и нужно готовить самые вкусные, сдобные и самые разнообразные блюда.
Одним из таких блюд, а именно рецептом рождественского пирога поделилась в Instagram телеведущая Александра Кучеренко. Пирог с изюмом и цитрусовыми станет самым настоящим украшением праздничного стола.
Ингредиенты:
мука – 250 г
разрыхлитель – 1 пакетик
апельсин – 2 шт.
лимон – 1/2 шт.
растительное масло – 100 г
сахар – 150 г
соль – щепотка
ванилин – щепотка
молотая корица – щепотка
изюм – белый и черный – 100 г
орехи – горсть
цукаты – 50 г
Для декора:
сахарная пудра – 150 г
ягоды калины – 100 г
красные ягоды клюквы – 100 г
зеленые веточки розмарина
палочка корицы – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Помойте цитрусовые, натрите цедру на самой мелкой терке.
2. Апельсин и лимон взбейте в блендере или пропустите через мясорубку.
3. В готовую смесь добавьте цедру, сахар, соль и растительное масло, перемешайте.
4. Тщательно просейте муку, добавьте разрыхлитель, соль и всыпьте все в апельсиновую смесь, перемешайте очень тщательно, чтобы масса была однородной.
5. В тесто добавьте изюм, измельченные орехи, цукаты и корицу, снова перемешайте до однородной консистенции.
6. Переложите тесто в форму, отправьте в духовку на 40 минут при 185 С.
7. Глазурь: смешайте сахарную пудру с лимонным соком, чтобы масса стало густой и тягучей.
8. Готовый пирог полейте глазурью и красиво украсьте ягодами, зеленые веточки розмарина.
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