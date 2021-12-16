Жульен с курицей и грибами: рецепт быстрого приготовления

Друзья, как и обещала, рецепты соленых блюд. Как насчёт ⁣"Жульена с курицей и грибами"?⁣

Всё очень просто, легко и невероятно вкусно

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Нам понадобится:⁣

400 г куриных бедрышек (3-4 шт.)⁣

400 г грибов (8 шт. средних)⁣

1 луковица ⁣

соль (по вкусу)⁣

перец (по вкусу) ⁣

100 г твёрдого сыра (1 стакан тёртого)⁣

растительное масло (для жарки)⁣

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Соус Бешамель⁣

Ингредиенты:⁣

15 г сливочного масла (1 ст. л.)⁣

15 г муки (3 ч. л.)⁣

250 мл сливок (жирностью 10-20%) (1 стакан и 3,5 ст. л)⁣

соль ⁣

мускатный орех⁣

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Подготовим начинку:⁣

Нарежьте грибы и курицу небольшими кусочками.⁣

Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками.⁣

Обжарьте лук и грибы на растительном масле. ⁣

Когда сок испарится, добавьте кусочки курицы. Затем, посолите, поперчите, перемешайте и жарьте ещё 5 минут.⁣

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Приготовим соус Бешамель:⁣

Отправьте в сотейник сливочное масло, как только оно растопиться - добавьте муку и перемешайте, получится паста ру. ⁣

Прогрейте ру ещё 1 минуту и добавьте холодные сливки, сначала 1/3 и потом все остальное. ⁣

При постоянном помешивании доведите соус до кипения, подержите на плите ещё 30-40 секунд и снимите с плиты.⁣

Добавьте соль и мускатный орех, перемешайте. Соус готов.⁣

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Приготовим жульен с курицей и грибами:⁣

Соедините соус Бешамель с курицей и грибами.⁣

Переложите жульен в керамические формы диаметром - 12 см, высотой - 3-3,5 см. Присыпьте тёртым сыром.⁣

Отправьте формы в разогретую до 200 градусов духовку в режиме гриль или конвекция, до образования золотистой корочки.⁣

Готово! Приятного аппетита.⁣

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