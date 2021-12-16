Жульен с курицей и грибами: рецепт быстрого приготовления
Друзья, как и обещала, рецепты соленых блюд. Как насчёт "Жульена с курицей и грибами"?
Всё очень просто, легко и невероятно вкусно
Нам понадобится:
400 г куриных бедрышек (3-4 шт.)
400 г грибов (8 шт. средних)
1 луковица
соль (по вкусу)
перец (по вкусу)
100 г твёрдого сыра (1 стакан тёртого)
растительное масло (для жарки)
Соус Бешамель
Ингредиенты:
15 г сливочного масла (1 ст. л.)
15 г муки (3 ч. л.)
250 мл сливок (жирностью 10-20%) (1 стакан и 3,5 ст. л)
соль
мускатный орех
Подготовим начинку:
Нарежьте грибы и курицу небольшими кусочками.
Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками.
Обжарьте лук и грибы на растительном масле.
Когда сок испарится, добавьте кусочки курицы. Затем, посолите, поперчите, перемешайте и жарьте ещё 5 минут.
Приготовим соус Бешамель:
Отправьте в сотейник сливочное масло, как только оно растопиться - добавьте муку и перемешайте, получится паста ру.
Прогрейте ру ещё 1 минуту и добавьте холодные сливки, сначала 1/3 и потом все остальное.
При постоянном помешивании доведите соус до кипения, подержите на плите ещё 30-40 секунд и снимите с плиты.
Добавьте соль и мускатный орех, перемешайте. Соус готов.
Приготовим жульен с курицей и грибами:
Соедините соус Бешамель с курицей и грибами.
Переложите жульен в керамические формы диаметром - 12 см, высотой - 3-3,5 см. Присыпьте тёртым сыром.
Отправьте формы в разогретую до 200 градусов духовку в режиме гриль или конвекция, до образования золотистой корочки.
Готово! Приятного аппетита.
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