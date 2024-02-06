Жульен в корзинках, который разлетается за считаные минуты: очень простая начинка
Жульен с курицей и грибами – это популярная закуска, которую часто подают на разные празднования. Будет гораздо проще подать ее в хрустящих тарталетках. Съесть такое порционное блюдо очень удобно, поэтому разлетается оно за считаные минуты.
Идея приготовления жульена с курицей и грибами в тарталетках опубликована на странице фудблогера Кристины Новак (krissti.novak) в Instagram. Запекается всего 15 минут.
Ингредиенты:
- филе куриное – 500 г
- тарталетки
- грибы – 300 г
- майонез или сметана
- кукуруза
- 1 яйцо
- сыр – 200 г
Способ приготовления:
1. На мелкие кусочки порезать грибы и куриное филе.
2. Обжарить все до готовности.
3. Сыр натереть на мелкую терку.
4. Готовые грибы и курицу положить в тарелку.
5. Добавить сырое яйцо и кукурузу.
6. Перемешать, добавить майонез или сметану по вкусу.
7. Эту массу переложить в тарталетку.
8. Посыпать сыром и поставить запекаться на 15 минут при температуре 180 градусов.
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