Жульен с курицей и грибами – это популярная закуска, которую часто подают на разные празднования. Будет гораздо проще подать ее в хрустящих тарталетках. Съесть такое порционное блюдо очень удобно, поэтому разлетается оно за считаные минуты.

Идея приготовления жульена с курицей и грибами в тарталетках опубликована на странице фудблогера Кристины Новак (krissti.novak) в Instagram. Запекается всего 15 минут.

Ингредиенты:

филе куриное – 500 г

тарталетки

грибы – 300 г

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майонез или сметана

кукуруза

1 яйцо

сыр – 200 г

Способ приготовления:

1. На мелкие кусочки порезать грибы и куриное филе.

2. Обжарить все до готовности.

3. Сыр натереть на мелкую терку.

4. Готовые грибы и курицу положить в тарелку.

5. Добавить сырое яйцо и кукурузу.

6. Перемешать, добавить майонез или сметану по вкусу.

7. Эту массу переложить в тарталетку.

8. Посыпать сыром и поставить запекаться на 15 минут при температуре 180 градусов.

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