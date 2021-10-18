Журек – традиционный польский суп: как приготовить и подать необычное блюдо

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
5,6 т.
Журек – традиционный польский суп: как приготовить и подать необычное блюдо

Обычно суп подается в больших тарелках или горшках. Также на стол ставят целый котелок или кастрюльку, а потом разливают порционно. Но в Польше одно из традиционных первых блюд подают в хлебе. Название такого супа – журек.

Идеей приготовления поделилась блогер caravella_club на своей странице в Instagram. Это очень сытное и ароматное блюдо, которое готовится на основе домашней закваски из хлеба. Суп получается очень пряным и насыщенным – идеальный вариант блюда, которое может согреть в холодную погоду и придать сил.

Хлеб и мясо для супа
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Ингредиенты для бульона:

  • колбаски – 300 г

  • копченая грудка – 300 г

  • картофель

Для зажарки

  • лук

  • морковь

  • масло

Специи:

  • лавровый лист

  • перец горошком

  • майоран

  • соль

Для закваски:

  • ржаная мука

  • ломоть ржаного хлеба

  • зубчик чеснока

  • кипяток

Для подачи:

  • Буханка круглого хлеба

  • укроп

  • петрушка

  • сметана

  • яйцо

Овощи и яйца для супа

Способ приготовления:

Главный ингредиент, который придает блюду особый вкус, это закваска.

Нужно замочить полстакана ржаной муки в двух стаканах кипятка, туда добавить ломтик ржаного хлеба и зубчик чеснока. Все это оставить на пять дней. Через пять дней процедить закваску и готовить бульон:

  1. В кастрюлю на 2 литра воды положить колбаски, лук, морковь. Варить 30 минут добавив лавровый лист, майоран и перец. В Польше традиционно используют домашние свиные колбаски, но здесь возможны вариации на любой вкус.

  2. Пока варится бульон, обжарить на масле лук, морковь и нарезанную копченую грудинку.

  3. Зажарку и картофель отправить в бульон.

  4. В самом конце залить в суп закваску.

  5. Отрезать верх буханки хлеба, вынуть мякоть, можно слегка подрумянить в духовке.

  6. Готовый суп залить в хлеб, добавить сметану, свежую зелень и половинку вареного яйца.

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