Журек – традиционный польский суп: как приготовить и подать необычное блюдо
Обычно суп подается в больших тарелках или горшках. Также на стол ставят целый котелок или кастрюльку, а потом разливают порционно. Но в Польше одно из традиционных первых блюд подают в хлебе. Название такого супа – журек.
Идеей приготовления поделилась блогер caravella_club на своей странице в Instagram. Это очень сытное и ароматное блюдо, которое готовится на основе домашней закваски из хлеба. Суп получается очень пряным и насыщенным – идеальный вариант блюда, которое может согреть в холодную погоду и придать сил.
Ингредиенты для бульона:
колбаски – 300 г
копченая грудка – 300 г
картофель
Для зажарки
лук
морковь
масло
Специи:
лавровый лист
перец горошком
майоран
соль
Для закваски:
ржаная мука
ломоть ржаного хлеба
зубчик чеснока
кипяток
Для подачи:
Буханка круглого хлеба
укроп
петрушка
сметана
яйцо
Способ приготовления:
Главный ингредиент, который придает блюду особый вкус, это закваска.
Нужно замочить полстакана ржаной муки в двух стаканах кипятка, туда добавить ломтик ржаного хлеба и зубчик чеснока. Все это оставить на пять дней. Через пять дней процедить закваску и готовить бульон:
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В кастрюлю на 2 литра воды положить колбаски, лук, морковь. Варить 30 минут добавив лавровый лист, майоран и перец. В Польше традиционно используют домашние свиные колбаски, но здесь возможны вариации на любой вкус.
Пока варится бульон, обжарить на масле лук, морковь и нарезанную копченую грудинку.
Зажарку и картофель отправить в бульон.
В самом конце залить в суп закваску.
Отрезать верх буханки хлеба, вынуть мякоть, можно слегка подрумянить в духовке.
Готовый суп залить в хлеб, добавить сметану, свежую зелень и половинку вареного яйца.
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