Зимний салат с капустой, который можно есть уже через несколько часов: рецепт

Несмотря на бюджетность и низкокалорийность, капуста считается очень полезной и витаминной. Лучше всего ее употреблять в свежем виде и соединить в легком овощном салате без майонеза. Блюдо станет идеальным дополнением к кашам, картофелю и, в целом, сытному ужину.

Рецептом полезного салата из капусты поделился шеф-повар Валерий Пономарь (ponomar_valeriy) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 1 кг

болгарский перец – 300 г

морковь – 200 г

лук – 200 г

сахар – 50 г

подсолнечное масло – 50 мл

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уксус 6% – 40 мл

соль – 2\3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать.

2. Морковь натереть.

3. Лук порезать полукольцами.

4. Болгарский перец порезать соломкой. Смешать все овощи.

5. Добавить соль, сахар, растительное масло и уксус. Перемешайте и оставьте салат на 4 часа.

Такой салат можно хранить в холодильнике до 7 дней.

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