Зимний салат с капустой, который можно есть уже через несколько часов: рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Зимний салат с капустой, который можно есть уже через несколько часов: рецепт

Несмотря на бюджетность и низкокалорийность, капуста считается очень полезной и витаминной. Лучше всего ее употреблять в свежем виде и соединить в легком овощном салате без майонеза. Блюдо станет идеальным дополнением к кашам, картофелю и, в целом, сытному ужину.

Рецептом полезного салата из капусты поделился шеф-повар Валерий Пономарь (ponomar_valeriy) на своей странице в Instagram.

Салат с капустой

Ингредиенты:

  • капуста – 1 кг

  • болгарский перец – 300 г

  • морковь – 200 г

  • лук – 200 г

  • сахар – 50 г

  • подсолнечное масло – 50 мл

Видео дня

  • уксус 6% – 40 мл

  • соль – 2\3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать.

Капуста для салата

2. Морковь натереть.

3. Лук порезать полукольцами.

4. Болгарский перец порезать соломкой. Смешать все овощи.

Овощи для салата

5. Добавить соль, сахар, растительное масло и уксус. Перемешайте и оставьте салат на 4 часа.

Специи и заправка для салата

Такой салат можно хранить в холодильнике до 7 дней.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как и с чем приготовить легкие салаты без майонеза.

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты