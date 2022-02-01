Зимний салат с капустой, который можно есть уже через несколько часов: рецепт
Несмотря на бюджетность и низкокалорийность, капуста считается очень полезной и витаминной. Лучше всего ее употреблять в свежем виде и соединить в легком овощном салате без майонеза. Блюдо станет идеальным дополнением к кашам, картофелю и, в целом, сытному ужину.
Рецептом полезного салата из капусты поделился шеф-повар Валерий Пономарь (ponomar_valeriy) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
капуста – 1 кг
болгарский перец – 300 г
морковь – 200 г
лук – 200 г
сахар – 50 г
подсолнечное масло – 50 мл
уксус 6% – 40 мл
соль – 2\3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Капусту нашинковать.
2. Морковь натереть.
3. Лук порезать полукольцами.
4. Болгарский перец порезать соломкой. Смешать все овощи.
5. Добавить соль, сахар, растительное масло и уксус. Перемешайте и оставьте салат на 4 часа.
Такой салат можно хранить в холодильнике до 7 дней.
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