Знаменитая шарлотка с яблоками по-королевски: рецепт мягкой и пышной выпечки к чаю

Сколько бы ни было разнообразных рецептов выпечки и изысканных десертов, шарлотка остается любимой. Это довольно простой в приготовлении пирог, который получается очень мягким, в меру влажным и с легкой кислинкой за счет яблок. Идеально для семейного и даже праздничного чаепития.

Также эту выпечку часто называют королевской. Ведь когда-то шарлотку готовили исключительно для английской королевы Шарлотты. А рецепт пирога придумали ее личные повара. Поговаривают, что точный способ приготовления до сих пор не разгадан.

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Одним из приближенных рецептов королевской шарлотки поделился фудблогер kulinarniy_genii. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

сахарная пудра – 2 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

яйца – 4 шт

сахар – 100 г

мука – 100 г

кокосовая стружка – 2 ст. л.

яблоки – 4 шт

Способ приготовления:

1. Очистить яблоки от кожицы и сердцевины. Нарезать тонкими ломтиками.

2. Отдельно просеять муку с разрыхлителем.

3. Охлажденные яйца взбить миксером. Постепенно добавить сахарный песок и продолжить взбивать до появления пены.

4. Постепенно добавлять муку вместе с кокосовой стружкой, продолжая взбивать.

5. Форму для выпечки смазать маслом, присыпать мукой и выложить равномерно яблоки.

6. Вылить тесто. Выпекать при температуре 170 градусов 30-35 минут.

7. Охладить и посыпать сахарной пудрой.

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