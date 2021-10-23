Знаменитое печенье из сериала "Игра в кальмара": секретный рецепт

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
4,0 т.
Знаменитое печенье из сериала 'Игра в кальмара': секретный рецепт

"Смотреть игру не так интересно, как играть самому", – если видели известный сериал "Игра в кальмара" от Netflix, то точно знаете о чем идет речь. В таком случае не должно возникнуть вопросов, что готовили герои в третьем эпизоде. Сахарное лакомство с содой приготовить не так трудно, как вырезать рельефные формы, не трогая их.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить печенье из сериала "Игра в Кальмара" по рецепту издания Тhekitchn.

Ингредиенты:

  • Сахар – 1 ст. л.

  • Сода – щепотка

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю или сковородку высыпать сахар. Поставить на средний огонь. Постоянно помешивать палочкой для еды, пока сахар не растает.

  2. Снять с огня и добавить щепотку соды. Масса должна увеличиться в объеме и приобрести светло-карамельный цвет.

  3. Вылить на пергамент, предварительно смазанный кулинарным спреем. . Разровнять. Надавить формой для конфет или печенья на сахарную массу. Вырезать печенье.

Важно вырезать рельефные формы в печенье

Советы для приготовления печенья

  • Сахар следует размешивать до тех пор, пока маленькие кристаллы полностью не исчезнут.

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  • Кулинарный спрей имеет большое значение, иначе печенье прилипнет.

  • Готовить печенье необходимо максимально быстро.

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