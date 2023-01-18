Во время приготовления сырники часто горят и распадаются. Чаще это происходит из-за качества сыра – он не должен быть слишком сухим. Также, для идеального эффекта, лучше сначала обжарить сырники, а затем запечь.

Идея приготовления нежных и золотистых сырников, которые не распадаются, опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 500 г

яйца – 1 шт

сахар – 2 ст.л

мука – 100 г (можно использовать манку, рисовую или кукурузную муку)

Ингредиенты для соуса:

яйца – 1 шт

сахар – 1.5 ст.л

сметана – 350 г

Способ приготовления:

1. Для сырников нужно использовать влажный сыр, не сухой, именно от сыра зависит количество добавленной муки.

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2. Все составляющие перемешать, массу хорошо перемешать до однородности.

3. Формировать шарики влажными руками. Форму можно корректировать стаканом.

4. Обжарить на разогретой сковороде до золотистости (не готовности).

5. В форму вылить соус, выложить сырники, запекать 15 минут при температуре 180 градусов.

6. Перед подачей посыпать пудрой.

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