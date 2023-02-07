Золотистые зразы с начинкой: как приготовить идеальное картофельное тесто
Картофельные зразы – это особые пирожки из картофельного теста, для которого подойдет даже вчерашнее пюре. Начинка для зразов может быть разной: фарш, грибы, мясо, капуста и даже субпродукты. Главное в блюде – это сделать удачное тесто.
Фудблогер Татьяна (_tanyushina_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных зразов с грибами и сыром.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- яйца – 1 шт
- мука – 2-3 ст. л.
- соль, перец, сушеный чеснок
Начинка:
- грибы – 500 г
- сыр сулугуни – 150 г
Способ приготовления:
1. Картофель почистить, залить водой, посолить и отварить до полной готовности.
2. С готового картофеля слить воду, переложить в миску и размять в пюре. Оставить остыть до комнатной температуры.
3. Когда пюре остынет, добавить к нему яйцо, соль, перец, сушеный чеснок. Перемешать.
4. Добавить муку и снова перемешать. Выходит однородное тесто, с которым легко работать.
5. Для приготовления начинки измельчить грибы и обжарить до золотистой корочки. Посолить и поперчить. Когда остынут – добавить натертый творог.
6. Рабочую поверхность посыпать мукой. Тесто разделить на одинаковые части. Сформировать картофельные пирожки с начинкой.
7. Готовые зразы обжарить на среднем огне.
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