Картофельные зразы – это особые пирожки из картофельного теста, для которого подойдет даже вчерашнее пюре. Начинка для зразов может быть разной: фарш, грибы, мясо, капуста и даже субпродукты. Главное в блюде – это сделать удачное тесто.

Фудблогер Татьяна (_tanyushina_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных зразов с грибами и сыром.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

яйца – 1 шт

мука – 2-3 ст. л.

соль, перец, сушеный чеснок

Начинка:

грибы – 500 г

сыр сулугуни – 150 г

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Способ приготовления:

1. Картофель почистить, залить водой, посолить и отварить до полной готовности.

2. С готового картофеля слить воду, переложить в миску и размять в пюре. Оставить остыть до комнатной температуры.

3. Когда пюре остынет, добавить к нему яйцо, соль, перец, сушеный чеснок. Перемешать.

4. Добавить муку и снова перемешать. Выходит однородное тесто, с которым легко работать.

5. Для приготовления начинки измельчить грибы и обжарить до золотистой корочки. Посолить и поперчить. Когда остынут – добавить натертый творог.

6. Рабочую поверхность посыпать мукой. Тесто разделить на одинаковые части. Сформировать картофельные пирожки с начинкой.

7. Готовые зразы обжарить на среднем огне.

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