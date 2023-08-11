Зразы из вчерашнего пюре с сыром за 10 минут: самый легкий рецепт бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Зразы из вчерашнего пюре с сыром за 10 минут: самый легкий рецепт бюджетного блюда

Вчерашнее картофельное пюре не нужно выбрасывать, ведь оно может быть основой для приготовления вкусных зраз. Для более интересного вкуса в блюдо можно добавить фарш, твердый сыр, зелень, жареные грибы.

Кулинар Анна поделилась в Threads рецептом вкусных зраз из вчерашнего пюре, с сыром и зеленью.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • пюре
  • мука
  • сыр твердый
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. В пюре добавьте муку, перемешайте.

Приготовление блюда
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2. Руками сформируйте из теста шарик, придавите и во внутрь положите твердый сыр, придайте форму и обжарьте с двух сторон до золотистости.

Сколько жарить зразы

Подавайте блюдо горячим, очень вкусно будет со сметаной!

Готовое блюдо

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