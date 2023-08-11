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Зразы из вчерашнего пюре с сыром за 10 минут: самый легкий рецепт бюджетного блюда
Вчерашнее картофельное пюре не нужно выбрасывать, ведь оно может быть основой для приготовления вкусных зраз. Для более интересного вкуса в блюдо можно добавить фарш, твердый сыр, зелень, жареные грибы.
Кулинар Анна поделилась в Threads рецептом вкусных зраз из вчерашнего пюре, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- пюре
- мука
- сыр твердый
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. В пюре добавьте муку, перемешайте.
2. Руками сформируйте из теста шарик, придавите и во внутрь положите твердый сыр, придайте форму и обжарьте с двух сторон до золотистости.
Подавайте блюдо горячим, очень вкусно будет со сметаной!
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