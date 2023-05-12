Зразы по-новому: что добавить в начинку для вкусного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,8 т.
Рецепт блюда

Самое простое и сытное блюдо из картофеля – зразы. Основа которых – картофель, а для начинки можно использовать: любой фарш, капусту и грибы.

Домашние зразы

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных зразов с грибами, которые получатся очень сытными.

Рецепт зразов
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Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг
  • яйца – 1 шт.
  • мука – 2-3 шт.
  • соль, перец, сушенный чеснок – по вкусу

Начинка:

  • грибы – 500 г
  • сыр сулугуни – 150 г

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, залейте водой, посолите и отварите до полной готовности. Слейте воду, сделайте пюре, дайте остыть. Добавьте яйцо, соль, перец, сушеный чеснок и хорошо вымешайте, добавьте муку и перемешайте.

Основа для блюда

2. Грибы мелко порежьте. Обжарьте до хрустящей корочки, посолите, поперчите. После добавьте тертый сыр.

Приготовление зразов

3. Из теста сделайте шарики, разомните, добавьте начинку, придайте форму и обжарьте до готовности с двух сторон до золотистости.

Готовое блюдо

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