Самое простое и сытное блюдо из картофеля – зразы. Основа которых – картофель, а для начинки можно использовать: любой фарш, капусту и грибы.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных зразов с грибами, которые получатся очень сытными.

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Ингредиенты:

картофель – 1 кг

яйца – 1 шт.

мука – 2-3 шт.

соль, перец, сушенный чеснок – по вкусу

Начинка:

грибы – 500 г

сыр сулугуни – 150 г

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, залейте водой, посолите и отварите до полной готовности. Слейте воду, сделайте пюре, дайте остыть. Добавьте яйцо, соль, перец, сушеный чеснок и хорошо вымешайте, добавьте муку и перемешайте.

2. Грибы мелко порежьте. Обжарьте до хрустящей корочки, посолите, поперчите. После добавьте тертый сыр.

3. Из теста сделайте шарики, разомните, добавьте начинку, придайте форму и обжарьте до готовности с двух сторон до золотистости.

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