Зразы по-новому: что добавить в начинку для вкусного и сытного блюда
Самое простое и сытное блюдо из картофеля – зразы. Основа которых – картофель, а для начинки можно использовать: любой фарш, капусту и грибы.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных зразов с грибами, которые получатся очень сытными.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- яйца – 1 шт.
- мука – 2-3 шт.
- соль, перец, сушенный чеснок – по вкусу
Начинка:
- грибы – 500 г
- сыр сулугуни – 150 г
Способ приготовления:
1. Картофель очистите, залейте водой, посолите и отварите до полной готовности. Слейте воду, сделайте пюре, дайте остыть. Добавьте яйцо, соль, перец, сушеный чеснок и хорошо вымешайте, добавьте муку и перемешайте.
2. Грибы мелко порежьте. Обжарьте до хрустящей корочки, посолите, поперчите. После добавьте тертый сыр.
3. Из теста сделайте шарики, разомните, добавьте начинку, придайте форму и обжарьте до готовности с двух сторон до золотистости.
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