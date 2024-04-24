Зразы с капустой из вчерашнего пюре: рецепт сытного и бюджетного блюда
Зразы – одно из самых сытных и бюджетных картофельных блюд, которые можно готовить с грибами, капустой. Очень важно при приготовлении сделать удачное картофельное тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных зраз с капустой, которые готовятся очень просто и быстро.
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 4-5 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
Начинка:
- Тушеная капуста с морковью
Способ приготовления:
1. Начинка: капусту протушите в кастрюле, отожмите и добавьте поджаренный лук с морковью, соль, специи. Еще немножко протушите, минуты 2-3 с луком.
2. Картошку отварите в мундирах, полностью охладите, почистите. И после разомните или пропустите через мясорубку. Добавьте яйцо, муку, соль, перец, перемешайте.
3. Сформируйте зразы, обваляйте их в муке и пожарьте на масле под крышкой с обеих сторон, примерно по 3 минуты.
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