Что приготовить на обед: рецепт картофеля по-крестьянски от известного повара
Эктор Хименес-Браво канадский шеф-повар, известный не только на своей родине и в Украине, но и во всем мире. К его советам по приготовлению пищи прислушиваются миллионы людей. Его рецептами пользуются хозяйки из разных стран, пытаясь удивить своих близких.
На этот раз в Instagram Эктор Хименес-Браво представил собственный рецепт приготовления картофеля по-селянски. Следуя этому рецепту, можно удивить родных новым звучанием привычного блюда.
Ингредиенты
- Картофель – 0,5 кг
- Соль – 2 ч.л.
- Крахмал кукурузный – 50 гр
- Красный перец – 0,5 ч.л.
- Черный перец – 0,5 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Масло
Способ приготовления
1. Картофель нарезать на слайсы, добавить половину соли, залить кипятком и оставить на 20 мин.
2. Крахмал смешать со второй половиной соли и специями.
3. Слить воду из картофеля и обвалять ее в крахмальной смеси.
4. Застелить противень фольгой и выложить картофель.
5. Сбрызнуть картофель маслом и выпекать в духовке при 200 градусах в течение 20 минут.
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