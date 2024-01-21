Эктор Хименес-Браво канадский шеф-повар, известный не только на своей родине и в Украине, но и во всем мире. К его советам по приготовлению пищи прислушиваются миллионы людей. Его рецептами пользуются хозяйки из разных стран, пытаясь удивить своих близких.

На этот раз в Instagram Эктор Хименес-Браво представил собственный рецепт приготовления картофеля по-селянски. Следуя этому рецепту, можно удивить родных новым звучанием привычного блюда.

Ингредиенты

Картофель – 0,5 кг

Соль – 2 ч.л.

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Крахмал кукурузный – 50 гр

Красный перец – 0,5 ч.л.

Черный перец – 0,5 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Масло

Способ приготовления

1. Картофель нарезать на слайсы, добавить половину соли, залить кипятком и оставить на 20 мин.

2. Крахмал смешать со второй половиной соли и специями.

3. Слить воду из картофеля и обвалять ее в крахмальной смеси.

4. Застелить противень фольгой и выложить картофель.

5. Сбрызнуть картофель маслом и выпекать в духовке при 200 градусах в течение 20 минут.

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