Що їсти взимку: 12 рецептів зігрівальних супів
Суп треба їсти принаймні раз на день. Це правило, яке нам утовкмачували у голову ще з дитячого садка, іноді спрацьовує червоним маячком у мозку. Особливо взимку. Адже що може бути ліпше за тарілку гарячого супу в холодну пору року? Лише велика чашка гарячого глінтвейну.
Про гаряче вино зі спеціями ми вам уже розповідали, настав час поговорити про супи. Редакція FoodOboz ділиться рецептами зігрівальних супів – у нашій добірці ми зібрали як легкі овочеві супи, так і ситні супи із м'ясом і рибою.
Легкий курячий суп із рисом
Ідеальний суп для тих, хто хоче щось гаряче, але водночас не важке для шлунка. Рис у цьому рецепті можна замінити на булгур або тонку вермішель.
куряче філе – 500 г
рис – 100 г
картопля – 300 г
морква – 2 шт.
олія – 2 ст. л.
сіль, перець – на смак
зелень – на смак
вода – 3 літри
Картоплю і моркву помити, почистити, нарізати невеликими кубиками і покласти в каструлю з окропом.
Куряче філе помити, підсушити рушником, нарізати шматочками і обсмажити в невеликій кількості олії.
Рис добре промити в холодній проточній воді: чим краще ви промиєте рис, тим прозорішим буде ваш суп.
Коли картопля звариться до напівготовності, додати в каструлю промитий рис. Довести суп до кипіння і варити 7-10 хвилин до готовності рису.
Додати в каструлю обсмажене куряче філе і дрібно посічену зелень. Накрити кришкою і дати супу настоятися 10-15 хвилин.
Гарбузовий крем-суп
Гарбузовий суп особливо добре йде в зимову пору року. Якщо приготувати його на вершках, у вас буде крем-суп, якщо вершки замінити на овочевий бульйон – вийде суп-пюре. Також радимо додати в такий суп шматочок дрібно натертого імбиру – дуже хороша профілактика від застуди.
гарбуз – 1 шт.
картопля – 4-5 шт.
морква – 1 шт.
ріпчаста цибуля – 1 шт.
стебло селери – 2 шт.
вершки – 150 мл
сіль, перець – на смак
олія – 2 ст. л.
Покрокове приготування крем-супу з гарбуза можна подивитися тут.
Овочевий суп
Овочевий суп – ще одна прекрасна страва, яка здатна зігріти вас холодною зимою. І якщо ви думаєте, що без м'яса і риби ситний суп приготувати неможливо, ви дуже помиляєтеся. Повірте, можна. Ми перевіряли.
Сирний суп із броколі
Легкий і кремовий, із ніжним вершково-сирним смаком – цей суп смачний настільки, що не залишить байдужим абсолютно нікого. Радимо робити одразу велику каструлю і кликати друзів на суп-паті. Тим паче, що готувати цю страву дуже легко.
бульйон – 2 склянки
морква – 2 шт. (невеликі)
броколі – 1 шт. (невелика)
селера – 1 стебло
ріпчаста цибуля – 1 шт.
плавлений сир – 250 г
молоко – 2 склянки
вершкове масло – 100 г
борошно – 100 г
сіль, перець – на смак
Овочі помити, почистити. Моркву порізати кружечками, селеру – брусочками, броколі розібрати на суцвіття.
У великій каструлі довести до кипіння два літри води. Опустити порізані овочі, прикрити каструлю кришкою і варити приблизно п'ять хвилин.
Злити воду, дістати овочі з каструлі, відкласти їх на деякий час.
У тій самій каструлі на вершковому маслі обсмажити дрібно нашатковану цибулю. Додати борошно і смажити, постійно помішуючи, поки маса не стане однорідною.
Поступово ввести в каструлю курячий бульйон і молоко. Готувати до тих пір, поки суміш не загусне (8-10 хвилин).
Додати відварені броколі, моркву та селеру, варити суп до м'якості овочів.
Покласти плавлений сир у бульйон і варити, поки сир повністю не розплавиться.
Грибний суп
Грибний суп – ще одна чудова страва для тих, хто не їсть м'яса. Хоча ми впевнені, що м'ясоїдам він теж припаде до смаку. Плюс грибного супу полягає в тому, що готувати його можна з будь-яких грибів: як із магазинних печериць, так і із сезонних лісових грибів.
Вершковий суп із лососем
Цей суп – дуже популярна страва у Фінляндії. Фіни називають його калакейто, що в буквальному перекладі означає рибний суп. На просторах інтернету цей суп також називають лохікейто або "молочна юшка". Головна особливість цієї "юшки" в тому, що готують її з додаванням молока або вершків.
філе свіжої форелі або лосося – 500 г
ріпчаста цибуля – 1 шт.
картопля – 4-5 шт.
вода – 1.5 л
вершкове масло – 1 ст. л.
вершки – 200 мл
сіль, перець – за смаком
лавровий лист – 1 шт.
свіжий кріп – для подачі
Рибу очистити від шкіри, порізати кубиками. Картоплю і цибулю почистити, картоплю нарізати кубиками, цибулю дрібно нашаткувати.
У великій каструлі обсмажити цибулю на вершковому маслі. Коли цибуля стане прозорою, додати картоплю, і залити все водою так, щоб вона покрила картоплю. На сильному вогні довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити поки картопля не стане м'якою.
Додати нарізану кубиками рибу і варити 5-7 хвилин, поки риба не посвітлішає. Додати вершки, сіль, перець і лавровий лист. Помішати та проварити ще 5-10 хвилин.
Лазанья-суп
Насправді лазаньєю цей суп можна назвати з великою натяжкою. Ця умовна назва з'явилася через те, що страва, по суті, готується з тих самих інгредієнтів, що і запіканка із фаршем: із пасти і соусу болоньєзе. А ось соус Бешамель, яким змащують кожен шар класичної лазаньї, у суп не додають.
яловичий фарш – 500 г
ріпчаста цибуля – 1 шт.
морква – 2 шт.
селера – 1 стебло
часник – 2-3 зубчики
томатний сік – 1 склянка
м'ясний бульйон – 500 мл
олія – для смаження
сіль, перець, сушений базилік – на смак
коротка паста – 2 жмені
Овочі, помити і почистити. Цибулю, часник, селеру та моркву дрібно порізати. Скласти в каструлю, обсмажити в олії на невеликому вогні, поки овочі не стануть м'якими.
Додати фарш, посолити і поперчити, додати сухий базилік. Добре перемішати з овочами і залишити тушкуватися. Періодично мішати, розбиваючи "грудочки" фаршу.
Коли м'ясо втратить червоний колір, влити томатний сік і варити на середньому вогні хвилин десять.
Долити бульйон, всипати пасту і перемішати. Варити 7-10 хвилин, поки макарони не будуть готові.
Лагман
Цей суп дуже популярний у народів Середньої Азії: в уйгурів, у Киргизстані, Таджикистані, Казахстані, Узбекистані. Готується страва з м'яса (як правило, баранини), овочів і витягнутої довгої локшини. За великої кількості бульйону лагман схожий на суп, в разі інших способів приготування подібний на локшину з густою підливою і складною начинкою.
Рецепти лагмана дивіться тут.
Рамен
А цей зігрівальний суп родом з Японії. Найцікавіше, що японці цю страву вважають не супом, а локшиною, оскільки рамен там на першому місці – це вид пшеничної локшини. За правилами локшину сервірують бульйоном і різними добавками: м'ясом, грибами, овочами, зеленню, соусами, водоростями норі і маринованими яйцями.
Існує кілька видів бульйону для рамена:
сіо – світлий, майже прозорий бульйон із сіллю;
сьою – світло-коричневий або темний (залежить від інгредієнтів) бульйон;
місо – бульйон із пастою місо.
Смак рамена залежить не лише бульйону, а й від правильного поєднання всіх компонентів, а також від правильного подання. Локшину, яку варять окремо, викладають у глибоку миску, після чого заливають бульйоном. Далі додають усі інші інгредієнти.
Рецепти рамена дивіться тут.
Цибулевний суп
Цибулевий суп – справжня гордість Франції. Багатий аромат супу залежить не так від бульйоні, як від пасерованої цибулі: її повільно смажать і завдяки карамелізації цукру, що міститься в цибулі, вона поступово стає золотаво-коричневого кольору. Для пікантності в суп часто додають сухе біле вино, коньяк або херес, після чого настоюють суп у закритій каструльці перед поданням на стіл.
Готують цибулевий суп, як правило, невеликими індивідуальними порціями і подають гостям у тому самому посуді, в якому його готували. А перед подачею запікають у духовці з грінками і тертим сиром.
Усі рецепти цибулевого супу можна подивитися тут.
Харчо
Ситний, пряний і гострий харчо, без сумніву, є одним із найкращих зігрівальних супів у світі. Справжній правильний харчо готується лише з яловичини (власне, в дослівному перекладі з грузинської харчо означає яловичий суп). Окрім яловичини в класичному рецепті також обов'язкові терті волоські горіхи та кислі сливи ткемалі. Ці три компоненти не можна забрати або замінити чимось іншими.
Покроковий рецепт приготування харчо можна подивитися тут.
Борщ
Ну і куди ж без борщу. Густого, наваристого, гарячого, зі сметаною і шкоринкою чорного хліба, натертого часником. Зі свининою або з куркою, на яловичому ребрі або на овочевому бульйоні, з грибами чи з квасолею – борщ, як то кажуть, it's always a good idea. Всі рецепти борщу можна подивитися тут.
Раніше OBOZREVATEL детально розповідав, як приготувати яйця пашот на сніданок. Та ділився рецептом індички від телеведучої Лілії Ребрик.