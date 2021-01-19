Что есть зимой: 12 рецептов согревающих супов
Суп нужно обязательно есть хотя бы раз в день. Это правило, которое нам вбили голову в детском саду, иногда срабатывает красным маячком в мозгу. Особенно зимой. Ведь что может быть лучше тарелки горячего супа в холодное время года? Только большая чашка горячего глинтвейна.
Про горячее вино со специями мы вам уже рассказывали, пришло время поговорить о супах. Редакция FoodOboz делится рецептами согревающих супов – в нашей подборке мы собрали как легкие овощные супы, так и сытные супы с мясом и рыбой.
Легкий куриный суп с рисом
Идеальный суп для тех, кто хочет что-то горячее, но в то же время не сильно тяжелое на желудок. Рис в этом рецепте можно заменить булгуром или тонкой вермишелью.
куриное филе – 500 г
рис – 100 г
картофель – 300 г
морковь – 2 шт.
растительное масло – 2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
зелень – по вкусу
вода – 3 литра
Картошку и морковь помыть, почистить, нарезать небольшими кубиками и положить в кастрюлю с кипящей водой.
Куриное филе помыть, подсушить полотенцем, нарезать кусочками и обжарить в небольшом количестве растительного масла.
Рис хорошо промыть в холодной проточной воде: чем лучше вы промоете рис, тем более прозрачным будет суп.
Когда картофель сварится до полуготовности, добавить в кастрюлю промытый рис. Довести суп до кипения и варить 7-10 минут до готовности риса.
Добавить в кастрюлю обжаренное куриное филе и мелко рубленную зелень. Накрыть крышкой и дать супу настояться 10-15 минут.
Тыквенный крем-суп
Тыквенный суп особенно хорош в зимнюю пору года. Если приготовить его на сливках, у вас будет крем-суп, если сливки заменить овощным бульоном – получится суп-пюре. Также советуем добавить в такой суп кусочек тертого на мелкой терке имбиря – очень хорошая профилактика от простуды.
тыква – 1 шт.
картошка – 4-5 шт.
морковь – 1 шт.
репчатый лук – 1 шт.
стебель сельдерея – 2 шт.
сливки – 150 мл
соль, перец – по вкусу
растительное масло – 2 ст. л.
Пошаговое приготовление крем-супа из тыквы можно посмотреть здесь.
Овощной суп
Овощной суп – еще одно прекрасное блюдо, которое способно согреть вас холодной зимой. И если вы думаете, что без мяса и рыбы сытный суп приготовить невозможно, вы глубоко ошибаетесь. Поверьте, можно. Мы проверяли.
Сырный суп с брокколи
Легкий и кремовый, с нежным сливочно-сырным вкусом – этот суп вкусный настолько, что не оставит равнодушным абсолютно никого. Советуем делать сразу большую кастрюлю и звать друзей на суп-пати. Тем более, что готовится это блюдо очень легко.
бульон – 2 стакана
морковь – 2 шт. (небольшие)
брокколи – 1 шт. (небольшая)
сельдерей – 1 стебель
репчатый лук – 1 шт.
плавленый сыр – 250 г
молоко – 2 стакана
сливочное масло – 100 г
мука – 100 г
соль, перец – по вкусу
Овощи помыть, почистить. Морковь порезать кружочками, сельдерей – брусочками, брокколи разобрать на соцветия.
В большой кастрюле довести до кипения два литра воды. Опустить порезанные овощи, прикрыть кастрюлю крышкой и варить около пяти минут.
Слить воду, достать овощи из кастрюли, отложить их на некоторое время.
В той же кастрюле на сливочном масле обжарить тонко нашинкованный лук. Добавить муку и жарить, постоянно помешивая, пока масса не станет однородной.
Постепенно ввести в кастрюлю куриный бульон и молоко. Готовить до тех пор, пока смесь не загустеет (8-10 минут).
Добавить отваренную брокколи, морковь и сельдерей, варить суп до мягкости овощей.
Положить плавленый сыр в бульон и варить, пока сыр полностью не расплавится.
Грибной суп
Грибной суп – еще одно прекрасное блюдо для тех, кто не ест мяса. Хотя мы уверены, что мясоедам он тоже придется по душе. Прелесть грибного супа в том, что готовить его можно из любых грибов: как из магазинных шампиньонов, так и из сезонных лесных грибов.
Сливочный суп с лососем
Этот суп – очень популярное блюдо в Финляндии. Финны называют его калакейтто, что в буквальном переводе означает рыбный суп. На просторах интернета этот суп также называют лохикейтто или "молочная уха". Главная особенность этой "ухи" в том, что готовится она с добавлением молока или сливок.
филе свежей форели или лосося – 500 г
репчатый лук – 1 шт.
картофель – 4-5 шт.
вода – 1.5 л
сливочное масло – 1 ст. л.
сливки – 200 мл
соль, перец – по вкусу
лавровый лист – 1 шт.
свежий укроп – для подачи
Рыбу очистить от кожи, порезать кубиками. Картофель и лук почистить, картошку нарезать кубиками, лук мелко нашинковать.
В большой кастрюле обжарить лук на сливочном масле. Когда лук станет прозрачным, добавить картофель, и залить все водой так, чтобы она покрыла картофель. На сильном огне довести до кипения, затем убавить огонь и варить пока картофель не стане мягким.
Добавить нарезанную кубиками рыбу и варить 5-7 минут, пока рыба не станет светлой. Добавить сливки, соль, перец и лавровый лист. Помешать и варить еще 5-10 минут.
Лазанья-суп
На самом деле лазаньей этот суп можно назвать с большой натяжкой. Это условное название появилось из-за того, что блюдо, по сути, готовится из тех же ингредиентов, что и запеканка из фаршем: пасты и соуса болоньезе. А вот соус Бешамель, которым смазывают каждый слой классической лазаньи, в суп не добавляют.
говяжий фарш – 500 г
репчатый лук – 1 шт.
морковь – 2 шт.
сельдерей – 1 стебель
чеснок – 2-3 зубчика
томатный сок – 1 стакан
мясной бульон – 500 мл
растительное масло – для жарки
соль, перец, сушеный базилик – по вкусу
короткая паста – 2 жмени
Овощи, помыть и почистить. Лук, чеснок, сельдерей и морковь мелко порезать. Сложить в кастрюлю, обжарить на небольшом огне пока овощи не станут мягкими.
Добавить фарш, посолить и поперчить, добавить сухой базилик. Хорошо перемешать с овощами и оставить тушиться. Периодически мешать, разбивая "комочки" фарша.
Когда мясо потеряет красноту, влить томатный сок и варим на среднем огне минут десять.
Долить бульон, всыпать пасту и перемешать. Варить 7-10 минут, пока макароны не будут готовы.
Лагман
Этот суп очень популярен у народов Средней Азии: у уйгуров, в Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане. Готовится это блюдо из мяса (как правило, баранины), овощей и вытянутой длинной лапши. При большом количестве бульона лагман похож на суп, при других способах приготовления напоминает лапшу с густой подливой и сложной начинкой.
Рецепты лагмана смотрите здесь.
Рамен
А этот согревающий суп родом из Японии. Самое интересное, что японцы это блюдо считают не супом, а лапшой, так как рамен там в первую очередь – это вид пшеничной лапши. По правилам лапшу сервируют бульоном и разными добавками: мясом, грибами, овощами, зеленью, соусами, водорослями нори и маринованными яйцами.
Существует несколько видов бульона для рамена:
сио – светлый, почти прозрачный бульон с солью;
сёю – светло-коричневый или темный (зависит от ингредиентов) бульон;
мисо – бульон с пастой мисо.
Вкус рамена зависит не только бульона, но и от правильного сочетания всех компонентов, а также от правильной подачи. Лапшу, которую варят отдельно, выкладывают в глубокую миску, после чего заливают бульоном. Далее добавляют все остальные ингредиенты.
Рецепты рамена смотрите здесь.
Луковый суп
Луковый суп – настоящая гордость Франции. Богатый аромат супа зависит не столько от бульона, сколько от пассерованного лука: его медленно жарят и, благодаря карамелизации сахара, который содержится в луке, он постепенно обретает золотистый-коричневатый цвет. Для пикантности в суп часто добавляют сухое белое вино, коньяк или херес, после чего настаивают суп в закрытой кастрюльке перед подачей на стол.
Готовят луковый суп, как правило, небольшими индивидуальными порциями и подают гостям в той же посуде, в которой его готовили. А перед подачей запекают в духовке с гренками и тертым сыром.
Все рецепты лукового супа можно посмотреть здесь.
Харчо
Сытный, пряный и острый – харчо, несомненно, один из лучших согревающих супов в мире. Настоящий правильный харчо готовится только из говядины (собственно, в дословном переводе с грузинского языка харчо означает говяжий суп). Кроме говядины в классическом рецепте также обязательны тертые грецкие орехи и кислые сливы ткемали. Эти три компонента нельзя убрать из блюда или заменить чем-то другим.
Пошаговый рецепт приготовления харчо можно посмотреть здесь.
Борщ
Ну и куда же без борща. Густого, наваристого, обжигающего, со сметаной и попкой черного хлеба, натертой чесноком. Со свининой или с курицей, на говяжьем ребре или на овощном бульоне, с грибами или с фасолью – борщ, как говорится, it’s always a good idea. Все рецепты борща можно посмотреть здесь.
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