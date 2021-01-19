Что есть зимой: 12 рецептов согревающих супов

Суп нужно обязательно есть хотя бы раз в день. Это правило, которое нам вбили голову в детском саду, иногда срабатывает красным маячком в мозгу. Особенно зимой. Ведь что может быть лучше тарелки горячего супа в холодное время года? Только большая чашка горячего глинтвейна.

Про горячее вино со специями мы вам уже рассказывали, пришло время поговорить о супах. Редакция FoodOboz делится рецептами согревающих супов – в нашей подборке мы собрали как легкие овощные супы, так и сытные супы с мясом и рыбой.

По желанию в суп можно добавить зеленый горошек. chelseasmessyapron.com

Легкий куриный суп с рисом

Идеальный суп для тех, кто хочет что-то горячее, но в то же время не сильно тяжелое на желудок. Рис в этом рецепте можно заменить булгуром или тонкой вермишелью.

куриное филе – 500 г

рис – 100 г

картофель – 300 г

морковь – 2 шт.

растительное масло – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

зелень – по вкусу

вода – 3 литра

Картошку и морковь помыть, почистить, нарезать небольшими кубиками и положить в кастрюлю с кипящей водой. Куриное филе помыть, подсушить полотенцем, нарезать кусочками и обжарить в небольшом количестве растительного масла. Рис хорошо промыть в холодной проточной воде: чем лучше вы промоете рис, тем более прозрачным будет суп. Когда картофель сварится до полуготовности, добавить в кастрюлю промытый рис. Довести суп до кипения и варить 7-10 минут до готовности риса. Добавить в кастрюлю обжаренное куриное филе и мелко рубленную зелень. Накрыть крышкой и дать супу настояться 10-15 минут.

В тыквенный крем-суп можно добавить мелко натертый имбирь. parade.com

Тыквенный крем-суп

Тыквенный суп особенно хорош в зимнюю пору года. Если приготовить его на сливках, у вас будет крем-суп, если сливки заменить овощным бульоном – получится суп-пюре. Также советуем добавить в такой суп кусочек тертого на мелкой терке имбиря – очень хорошая профилактика от простуды.

тыква – 1 шт.

картошка – 4-5 шт.

морковь – 1 шт.

репчатый лук – 1 шт.

стебель сельдерея – 2 шт.

сливки – 150 мл

соль, перец – по вкусу

растительное масло – 2 ст. л.

Пошаговое приготовление крем-супа из тыквы можно посмотреть здесь.

В овощных супах можно "играть" с ингредиентами на свой вкус. nutritiouseats.com

Овощной суп

Овощной суп – еще одно прекрасное блюдо, которое способно согреть вас холодной зимой. И если вы думаете, что без мяса и рыбы сытный суп приготовить невозможно, вы глубоко ошибаетесь. Поверьте, можно. Мы проверяли.

Вместо брокколи можно взять цветную капусту. gimmesomeoven.com

Сырный суп с брокколи

Легкий и кремовый, с нежным сливочно-сырным вкусом – этот суп вкусный настолько, что не оставит равнодушным абсолютно никого. Советуем делать сразу большую кастрюлю и звать друзей на суп-пати. Тем более, что готовится это блюдо очень легко.

бульон – 2 стакана

морковь – 2 шт. (небольшие)

брокколи – 1 шт. (небольшая)

сельдерей – 1 стебель

репчатый лук – 1 шт.

плавленый сыр – 250 г

молоко – 2 стакана

сливочное масло – 100 г

мука – 100 г

соль, перец – по вкусу

Овощи помыть, почистить. Морковь порезать кружочками, сельдерей – брусочками, брокколи разобрать на соцветия. В большой кастрюле довести до кипения два литра воды. Опустить порезанные овощи, прикрыть кастрюлю крышкой и варить около пяти минут. Слить воду, достать овощи из кастрюли, отложить их на некоторое время. В той же кастрюле на сливочном масле обжарить тонко нашинкованный лук. Добавить муку и жарить, постоянно помешивая, пока масса не станет однородной. Постепенно ввести в кастрюлю куриный бульон и молоко. Готовить до тех пор, пока смесь не загустеет (8-10 минут). Добавить отваренную брокколи, морковь и сельдерей, варить суп до мягкости овощей. Положить плавленый сыр в бульон и варить, пока сыр полностью не расплавится.

Грибной суп можно готовить из любых грибов. dishingouthealth.com

Грибной суп

Грибной суп – еще одно прекрасное блюдо для тех, кто не ест мяса. Хотя мы уверены, что мясоедам он тоже придется по душе. Прелесть грибного супа в том, что готовить его можно из любых грибов: как из магазинных шампиньонов, так и из сезонных лесных грибов.

Сливочный суп с лососем – популярное блюдо в Финляндии. acupofcream.com

Сливочный суп с лососем

Этот суп – очень популярное блюдо в Финляндии. Финны называют его калакейтто, что в буквальном переводе означает рыбный суп. На просторах интернета этот суп также называют лохикейтто или "молочная уха". Главная особенность этой "ухи" в том, что готовится она с добавлением молока или сливок.

филе свежей форели или лосося – 500 г

репчатый лук – 1 шт.

картофель – 4-5 шт.

вода – 1.5 л

сливочное масло – 1 ст. л.

сливки – 200 мл

соль, перец – по вкусу

лавровый лист – 1 шт.

свежий укроп – для подачи

Рыбу очистить от кожи, порезать кубиками. Картофель и лук почистить, картошку нарезать кубиками, лук мелко нашинковать. В большой кастрюле обжарить лук на сливочном масле. Когда лук станет прозрачным, добавить картофель, и залить все водой так, чтобы она покрыла картофель. На сильном огне довести до кипения, затем убавить огонь и варить пока картофель не стане мягким. Добавить нарезанную кубиками рыбу и варить 5-7 минут, пока рыба не станет светлой. Добавить сливки, соль, перец и лавровый лист. Помешать и варить еще 5-10 минут.

Лазанья-суп готовится из фарша и пасты. damndelicious.net

Лазанья-суп

На самом деле лазаньей этот суп можно назвать с большой натяжкой. Это условное название появилось из-за того, что блюдо, по сути, готовится из тех же ингредиентов, что и запеканка из фаршем: пасты и соуса болоньезе. А вот соус Бешамель, которым смазывают каждый слой классической лазаньи, в суп не добавляют.

говяжий фарш – 500 г

репчатый лук – 1 шт.

морковь – 2 шт.

сельдерей – 1 стебель

чеснок – 2-3 зубчика

томатный сок – 1 стакан

мясной бульон – 500 мл

растительное масло – для жарки

соль, перец, сушеный базилик – по вкусу

короткая паста – 2 жмени

Овощи, помыть и почистить. Лук, чеснок, сельдерей и морковь мелко порезать. Сложить в кастрюлю, обжарить на небольшом огне пока овощи не станут мягкими. Добавить фарш, посолить и поперчить, добавить сухой базилик. Хорошо перемешать с овощами и оставить тушиться. Периодически мешать, разбивая "комочки" фарша. Когда мясо потеряет красноту, влить томатный сок и варим на среднем огне минут десять. Долить бульон, всыпать пасту и перемешать. Варить 7-10 минут, пока макароны не будут готовы.

Лагман на деле – это обычный суп с лапшой. valentinascorner.com

Лагман

Этот суп очень популярен у народов Средней Азии: у уйгуров, в Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане. Готовится это блюдо из мяса (как правило, баранины), овощей и вытянутой длинной лапши. При большом количестве бульона лагман похож на суп, при других способах приготовления напоминает лапшу с густой подливой и сложной начинкой.

Рецепты лагмана смотрите здесь.

Рамен не только согревает, но и отлично помогает при похмелье. foxandbriar.com

Рамен

А этот согревающий суп родом из Японии. Самое интересное, что японцы это блюдо считают не супом, а лапшой, так как рамен там в первую очередь – это вид пшеничной лапши. По правилам лапшу сервируют бульоном и разными добавками: мясом, грибами, овощами, зеленью, соусами, водорослями нори и маринованными яйцами.

Существует несколько видов бульона для рамена:

сио – светлый, почти прозрачный бульон с солью;

сёю – светло-коричневый или темный (зависит от ингредиентов) бульон;

мисо – бульон с пастой мисо.

Вкус рамена зависит не только бульона, но и от правильного сочетания всех компонентов, а также от правильной подачи. Лапшу, которую варят отдельно, выкладывают в глубокую миску, после чего заливают бульоном. Далее добавляют все остальные ингредиенты.

Рецепты рамена смотрите здесь.

Луковый суп перед подачей обычно запекают в духовке с гренками и тертым сыром. foodwithfeeling.com

Луковый суп

Луковый суп – настоящая гордость Франции. Богатый аромат супа зависит не столько от бульона, сколько от пассерованного лука: его медленно жарят и, благодаря карамелизации сахара, который содержится в луке, он постепенно обретает золотистый-коричневатый цвет. Для пикантности в суп часто добавляют сухое белое вино, коньяк или херес, после чего настаивают суп в закрытой кастрюльке перед подачей на стол.

Готовят луковый суп, как правило, небольшими индивидуальными порциями и подают гостям в той же посуде, в которой его готовили. А перед подачей запекают в духовке с гренками и тертым сыром.

Все рецепты лукового супа можно посмотреть здесь.

Настоящий харчо готовится только из говядины. Alan Benson/sbs.com.au

Харчо

Сытный, пряный и острый – харчо, несомненно, один из лучших согревающих супов в мире. Настоящий правильный харчо готовится только из говядины (собственно, в дословном переводе с грузинского языка харчо означает говяжий суп). Кроме говядины в классическом рецепте также обязательны тертые грецкие орехи и кислые сливы ткемали. Эти три компонента нельзя убрать из блюда или заменить чем-то другим.

Пошаговый рецепт приготовления харчо можно посмотреть здесь.

Обжигающий борщ – лучший способ согреться зимой. valentinascorner.com

Борщ

Ну и куда же без борща. Густого, наваристого, обжигающего, со сметаной и попкой черного хлеба, натертой чесноком. Со свининой или с курицей, на говяжьем ребре или на овощном бульоне, с грибами или с фасолью – борщ, как говорится, it’s always a good idea. Все рецепты борща можно посмотреть здесь.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал, как приготовить яйца пашот на завтрак. А также делился рецептом индейки от телеведущей Лилии Ребрик.