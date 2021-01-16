Лілія Ребрик поділилася улюбленим рецептом індички

Акторка і ведуча програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілія Ребрик поділилася рецептом запеченої індички.
На своїй сторінці в Instagram вона виклала рецепт приготування м'яса в медово-гірчичному соусі. За словами телеведучої, птиця взимку дуже корисна для організму, оскільки в ній міститься триптофан – унікальна речовина, яка допомагає боротися з негативними наслідками зимового стресу.
"Перець, гірчиця, спеції і часник теж сприяють нормалізації теплообміну", – зазначила Ребрик, додавши, що в період холодів це особливо акутально.
Для приготування знадобиться:
індичка – 2 філе
мед – 4 ст. л.
гірчиця – 4 ст. л.
часник – 6 зубчиків
суміш спецій для птиці
сіль перець
Часник почистити, нарізати пластами, нашпигувати ними філе.
Змішати гірчицю з медом, посолити, поперчити, додати спеції, натерти цією сумішшю м’ясо і залишити на кілька годин при кімнатній температурі.
Духовку нагріти до 200 градусів. Загорнути філе у фольгу, викласти на деко і запікати півторі години.
Раніше Лілія Ребрик в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла про початок кар'єри телеведучої, труднощі під час прямих ефірів і сімейної різновиди насолоди. А також дала кілька особистих рад, як виглядати на всі сто при будь-яких обставинах.
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