4 лайфхака для приготовления идеального бульона от шефа "Адской кухни"

Бульон – очень вкусный и сытный вариант обеда, ужина и даже завтрака. Кажется, что варить его очень легко – отварить мясо и добавить овощи, но не все так просто, ведь при приготовлении этого блюда важна каждая мелочь – от мяса до специй.

Шеф "Адской кухни" ( Новый канал) Алекс Якутов поделился 4 лайфхаками, которые помогут вам приготовить идеальный бульон, а также рассказал, зачем и как правильно замораживать готовый бульон.

Лайфхак №1 – делаем правильный навар

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"Есть два принципа, по которому варят мясо. Первый – если вы мясо будете есть, тогда лучше бросать его сразу в кипяток – так внутри останется мясной сок и яркий вкус", – делится Алекс.

Повар отметил, что если вы хотите навар для бульона, тогда нужно, чтобы мясо отдало свой аромат.

Для этого бросайте его в холодную воду. Так навар будет более насыщенным, но само мясо безвкусным.

Лайфхак №2 – рассчитываем идеальное время

Адский Шеф отметил, что куриный бульон варится быстро, его можно приготовить примерно за два часа. А вот если взять говяжьи суставы, колени – их придется варить шесть-семь часов. Бульон должен томиться – чем медленнее кипит, тем светлее получится.

Чтобы он был наваристый и сытный, я люблю брать свиные суставы, куриные лапы, можно добавить и говяжьи хвосты. Когда бульон закипает впервые, наверх поднимается вся грязь – этот навар полностью слейте. Потом заново залейте мясо водой и отправьте на медленный огонь.

Лайфхак №3 – добавляем ароматные специи

Якутов объяснил, что как только новая вода закипит, в кастрюлю нужно отправлять букет гарни, туда добавляем: пару лавровых листиков, можжевеловую ягоду, пять штучек гвоздики, черный и душистый перец, тимьян и стебли петрушки.

Все связываем веревкой либо заматываем в марлю и отправляем к мясу. Во время варки букет гарни отдаст свой аромат бульону. Потом его легко взять за ниточку и вытащить из кастрюли. Также к мясу бросаем две или три луковицы, две моркови, один корень петрушки и один корень пастернака. Пастернак можно заменить половинкой корня сельдерея.

Лайфхак №4 – заготавливаем на будущее

Алекс Якутов советует процедить бульон сразу, когда он сварится, а также – замораживать его.

Очень круто его замораживать, для этого разлейте навар по боксам и отправьте в морозилку. Потом на нем можно варить любые супы или борщи. И для этого не придется каждый раз готовить новый бульон.

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