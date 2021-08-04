Ароматная пицца на кабачковом тесте: 2 быстрых способа приготовления
Если вам хочется приготовить вкусную, но легкую пиццу без пшеничной муки, лучшим вариантом может стать – пицца на кабачковом тесте. Готовится она очень быстро и станет точно одним из ваших любимых блюд.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 рецепта вкусной, ароматной пиццы на кабачковом тесте, которая получится очень легкой и воздушной.
1. Пицца с оливками и томатной пастой
Ингредиенты для теста:
кабачки – 1 шт.
яйца – 1 шт.
рисовая мука – 50-70 г
сода – щепотка
оливковое масло – 1 ст. л.
соль, перец и травы – по вкусу
Начинка:
твердый сыр – 100 г
моцарелла – 100 г
помидор – 2 шт.
томатная паста – 1-2 ст. л.
оливки – 10 шт.
Способ пригтовления:
Помойте и натрите на крупной терке кабачок, хорошо отожмите, что весь сок стек.
Добавьте яйцо, муку, соду, специи и хорошо перемешайте до однородности.
Помидор нарежьте кольцами, оливки пополам.
Твердый сыр натрите на крупной терке, моцареллу порежьте.
Щедро смажьте противень оливковым маслом, выложите кабачковое тесто и на 20 минут отправьте в духовку при 180 С.
После – достаньте его, смажьте томатной пастой, выложите помидоры, оливки, моцареллу и сверху присыпьте твердым сыром.
Отправьте в духовку еще на 15 минут при 180 С.
2. Кабачковая пицца с мясом
Ингредиенты:
филе – 300 г
кабачок – 1 шт.
мука кукурузная – 1 ст. л.
сода – щепотка
помидоры – 1 шт.
лук – 1 шт.
оливки – 10-15 шт.
твердый сыр – 100 г
базилик – 30 г
томатная паста – 3 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ пригтовления:
Помойте кабачок и натрите на крупной терке, посолите, перемешайте и так оставьте на 10 минут. После – хорошо отожмите, чтобы не было сока.
К нему добавьте просеянную муку с содой, яйцо, соль и тщательно перемешайте.
Отварите филе и порежьте средними кусками, помидоры – кольцами вместе с луком.
Помойте и высушите базилик.
Оливки порежьте пополам.
На противень выложите тесто, смажьте томатной пастой, сверху – филе и отправьте на 20 минут в духовку при 180 С.
После – достаньте и выложите помидоры, лук, оливки, базилик и присыпьте все сыром.
Отправьте в духовку на 15 минут при 180-190 С.
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