Ароматная пицца на кабачковом тесте: 2 быстрых способа приготовления

Если вам хочется приготовить вкусную, но легкую пиццу без пшеничной муки, лучшим вариантом может стать – пицца на кабачковом тесте. Готовится она очень быстро и станет точно одним из ваших любимых блюд.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 рецепта вкусной, ароматной пиццы на кабачковом тесте, которая получится очень легкой и воздушной.

1. Пицца с оливками и томатной пастой

Ингредиенты для теста:

кабачки – 1 шт.

яйца – 1 шт.

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рисовая мука – 50-70 г

сода – щепотка

оливковое масло – 1 ст. л.

соль, перец и травы – по вкусу

Начинка:

твердый сыр – 100 г

моцарелла – 100 г

помидор – 2 шт.

томатная паста – 1-2 ст. л.

оливки – 10 шт.

Способ пригтовления:

Помойте и натрите на крупной терке кабачок, хорошо отожмите, что весь сок стек. Добавьте яйцо, муку, соду, специи и хорошо перемешайте до однородности. Помидор нарежьте кольцами, оливки пополам. Твердый сыр натрите на крупной терке, моцареллу порежьте. Щедро смажьте противень оливковым маслом, выложите кабачковое тесто и на 20 минут отправьте в духовку при 180 С. После – достаньте его, смажьте томатной пастой, выложите помидоры, оливки, моцареллу и сверху присыпьте твердым сыром. Отправьте в духовку еще на 15 минут при 180 С.

2. Кабачковая пицца с мясом

Ингредиенты:

филе – 300 г

кабачок – 1 шт.

мука кукурузная – 1 ст. л.

сода – щепотка

помидоры – 1 шт.

лук – 1 шт.

оливки – 10-15 шт.

твердый сыр – 100 г

базилик – 30 г

томатная паста – 3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ пригтовления:

Помойте кабачок и натрите на крупной терке, посолите, перемешайте и так оставьте на 10 минут. После – хорошо отожмите, чтобы не было сока. К нему добавьте просеянную муку с содой, яйцо, соль и тщательно перемешайте. Отварите филе и порежьте средними кусками, помидоры – кольцами вместе с луком. Помойте и высушите базилик. Оливки порежьте пополам. На противень выложите тесто, смажьте томатной пастой, сверху – филе и отправьте на 20 минут в духовку при 180 С. После – достаньте и выложите помидоры, лук, оливки, базилик и присыпьте все сыром. Отправьте в духовку на 15 минут при 180-190 С.

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