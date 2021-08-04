Ароматная пицца на кабачковом тесте: 2 быстрых способа приготовления

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как приготовить настоящую пиццу из кабачка

Если вам хочется приготовить вкусную, но легкую пиццу без пшеничной муки, лучшим вариантом может стать – пицца на кабачковом тесте. Готовится она очень быстро и станет точно одним из ваших любимых блюд.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 рецепта вкусной, ароматной пиццы на кабачковом тесте, которая получится очень легкой и воздушной.

1. Пицца с оливками и томатной пастой

Как сделать идеальное тесто для пиццы дома

Ингредиенты для теста:

  • кабачки – 1 шт.

  • яйца – 1 шт.

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  • рисовая мука – 50-70 г

  • сода – щепотка

  • оливковое масло – 1 ст. л.

  • соль, перец и травы – по вкусу

Начинка:

  • твердый сыр – 100 г

  • моцарелла – 100 г

  • помидор – 2 шт.

  • томатная паста – 1-2 ст. л.

  • оливки – 10 шт.

Способ пригтовления:

  1. Помойте и натрите на крупной терке кабачок, хорошо отожмите, что весь сок стек.

  2. Добавьте яйцо, муку, соду, специи и хорошо перемешайте до однородности.

  3. Помидор нарежьте кольцами, оливки пополам.

  4. Твердый сыр натрите на крупной терке, моцареллу порежьте.

  5. Щедро смажьте противень оливковым маслом, выложите кабачковое тесто и на 20 минут отправьте в духовку при 180 С.

  6. После – достаньте его, смажьте томатной пастой, выложите помидоры, оливки, моцареллу и сверху присыпьте твердым сыром.

  7. Отправьте в духовку еще на 15 минут при 180 С.

2. Кабачковая пицца с мясом

Пицца из кабачка с филе

Ингредиенты:

  • филе – 300 г

  • кабачок – 1 шт.

  • мука кукурузная – 1 ст. л.

  • сода – щепотка

  • помидоры – 1 шт.

  • лук – 1 шт.

  • оливки – 10-15 шт.

  • твердый сыр – 100 г

  • базилик – 30 г

  • томатная паста – 3 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ пригтовления:

  1. Помойте кабачок и натрите на крупной терке, посолите, перемешайте и так оставьте на 10 минут. После – хорошо отожмите, чтобы не было сока.

  2. К нему добавьте просеянную муку с содой, яйцо, соль и тщательно перемешайте.

  3. Отварите филе и порежьте средними кусками, помидоры – кольцами вместе с луком.

  4. Помойте и высушите базилик.

  5. Оливки порежьте пополам.

  6. На противень выложите тесто, смажьте томатной пастой, сверху – филе и отправьте на 20 минут в духовку при 180 С.

  7. После – достаньте и выложите помидоры, лук, оливки, базилик и присыпьте все сыром.

  8. Отправьте в духовку на 15 минут при 180-190 С.

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