Домашние пироги можно готовить не только с разными начинками, но еще и из разного теста, легче всего готовить из фило, слоеного, песочного, а также из лаваша.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого пирога из кабачков и теста фило.

Ингредиенты:

500 г кабачков

100 г сыра фета

150 г твердого сыра (у меня 2 вида)

25 г укропа, мелко нарезать

15 г зеленого лука, мелко нарезать

2 яйца

4-5 листов теста фило

растопленное сливочное масло для смазки

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы избавиться от лишней влаги. Выжмите как можно больше жидкости и поместите кабачки в большую миску.

2. Добавьте к кабачкам зелень, раскрошенный сыр фета и тертый твердый сыр, соль и специи. Добавьте яйца и хорошо перемешайте.

3. Смажьте неглубокую форму для пирога сливочным маслом. Выложите один лист теста фило, смажьте растопленным маслом. Добавьте следующие листы таким образом, накладывая их друг на друга, чтобы они образовали форму для начинки. Смажьте сливочным маслом.

4. Выложите начинку из кабачков в центр формы. Заверните края теста вокруг начинки и смажьте маслом.

Выпекайте пирог в течение 35-40 минут или пока тесто не станет золотистым.

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