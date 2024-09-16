Быстрая маринованная скумбрия, которую можно есть через сутки: рецепт самого удачного маринада
Скумбрию можно очень вкусно запекать, тушить с овощами, а также мариновать. Для того, чтобы она была вкусной, сделайте маринад из воды, специй, масла, уксуса, сахара.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пряной, маринованной скумбрии с луком, маслом и уксусом.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 1 шт.
- Соль – 2 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец черный горошек – 1/2 ч. л.
- Кориандр – 1/3 ч.л.
- Вода – 200 г
- Масло растительное – 1 ст л.
- Уксус 6% – 1 ст. л.
- Лук – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Готовим маринад: смешайте соль, сахар, перец, лавровый лист и кориандр. Доведите до кипения и дайте провариться минуту. Снимите с огня, добавьте уксус и растительное масло и пусть остынет.
2. Подмороженную рыбу почистите от внутренностей, отрежьте голову и отрежьте все плавники и хвост. Нарежьте толщиной в полторы пальца.
3. Нарежьте лук, добавьте к рыбе и залейте маринадом. Переложите в холодильник минимум на ночь, лучше в сутки.
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