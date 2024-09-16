Скумбрию можно очень вкусно запекать, тушить с овощами, а также мариновать. Для того, чтобы она была вкусной, сделайте маринад из воды, специй, масла, уксуса, сахара.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пряной, маринованной скумбрии с луком, маслом и уксусом.

Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.

Соль – 2 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный горошек – 1/2 ч. л.

Кориандр – 1/3 ч.л.

Вода – 200 г

Масло растительное – 1 ст л.

Уксус 6% – 1 ст. л.

Лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Готовим маринад: смешайте соль, сахар, перец, лавровый лист и кориандр. Доведите до кипения и дайте провариться минуту. Снимите с огня, добавьте уксус и растительное масло и пусть остынет.

2. Подмороженную рыбу почистите от внутренностей, отрежьте голову и отрежьте все плавники и хвост. Нарежьте толщиной в полторы пальца.

3. Нарежьте лук, добавьте к рыбе и залейте маринадом. Переложите в холодильник минимум на ночь, лучше в сутки.

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