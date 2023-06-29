Быстрые маринованные огурцы за 10 минут: нарезаются в виде спиральки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Быстрые маринованные огурцы за 10 минут: нарезаются в виде спиральки

Такие огурцы маринуются всего десять минут. Но главная их особенность в том, что нарезаются они очень необычно – в виде спиральки. Овощ становится очень хрустящим и пряным.

Идея приготовления быстрых маринованных огурцов в виде спирали опубликована на странице фудблогера Анастасии Орел (_nisenitnitsia_) в TikTok. Особый вкус таким огурцам добавляет острый перец.

Быстрые маринованные огурцы за 10 минут: нарезаются в виде спиральки

Ингредиенты:

  • огурцы небольшие – 7 шт.
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  • соль – 1,5 ст.л.
  • вода – 1,5 стакана
  • чеснок – 2 зубчика
  • уксус – 2 ст.л.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • масло – 1 ст.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • перец чили
  • кунжут

Способ приготовления:

Быстрые маринованные огурцы за 10 минут: нарезаются в виде спиральки

1. Вымытые огурцы кладем между палочками для суши.

2. Делаем прямые надрезы не до конца.

3. Переворачиваем на другую сторону.

Быстрые маринованные огурцы за 10 минут: нарезаются в виде спиральки

4. Делаем надрезы под углом. Выходит спираль.

5. Добавляем соль.

6. Заливаем водой.

Быстрые маринованные огурцы за 10 минут: нарезаются в виде спиральки

7. Оставляем на 10 минут.

8. Воду сливаем и добавляем выжатый чеснок.

Быстрые маринованные огурцы за 10 минут: нарезаются в виде спиральки

9. Добавляем уксус, соевый соус, растительное масло, сахар, острый перец.

10. Хорошо перемешиваем и посыпаем кунжутом.

11. Оставляем промариноваться на 10 минут.

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