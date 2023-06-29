Такие огурцы маринуются всего десять минут. Но главная их особенность в том, что нарезаются они очень необычно – в виде спиральки. Овощ становится очень хрустящим и пряным.

Идея приготовления быстрых маринованных огурцов в виде спирали опубликована на странице фудблогера Анастасии Орел (_nisenitnitsia_) в TikTok. Особый вкус таким огурцам добавляет острый перец.

Ингредиенты:

огурцы небольшие – 7 шт.

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соль – 1,5 ст.л.

вода – 1,5 стакана

чеснок – 2 зубчика

уксус – 2 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

масло – 1 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

перец чили

кунжут

Способ приготовления:

1. Вымытые огурцы кладем между палочками для суши.

2. Делаем прямые надрезы не до конца.

3. Переворачиваем на другую сторону.

4. Делаем надрезы под углом. Выходит спираль.

5. Добавляем соль.

6. Заливаем водой.

7. Оставляем на 10 минут.

8. Воду сливаем и добавляем выжатый чеснок.

9. Добавляем уксус, соевый соус, растительное масло, сахар, острый перец.

10. Хорошо перемешиваем и посыпаем кунжутом.

11. Оставляем промариноваться на 10 минут.

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