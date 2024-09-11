Пожалуй, все с детства помним вкус пирога с вареньем, который наши мамы и бабушки готовили едва ли не каждые выходные, когда за столом с чашками чая собиралась вся семья. Иногда так хочется почувствовать этот невероятный вкус десерта, что переносит нас в безмятежное детство.

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Наверное, именно так чувствует Полина Романенко, блогер, эксперт из РХП, ведь в своем Instagram она представила рецепт именно такого пирога. Он несколько отличается от оригинального. В частности, содержит меньше калорий за счет использования другого вида муки.

Ингредиенты

Масло растительное – 5 ст.л.

Сахар – ½ ст.

Сода – ½ ч.л.

Варенье – ½ ст.

Яйца – 2 шт

Мука кукурузная – сколько возьмет

Способ приготовления

1.Яйца взбиваем с щепоткой соли, постепенно добавляя сахар. Количество сахара следует регулировать по собственному вкусу, в зависимости от того, насколько сладкое варенье.

2. К варенью добавить ½ ч.л. соды. Оно начнет пениться, и это нормально.

3. Масло и варенье добавляем в яичную смесь. Перемешиваем.

4. Добавляем кукурузную муку сколько возьмет.

5. Выкладываем пирог в форму и выпекаем в течение 20-30 минут при 180 градусах.

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