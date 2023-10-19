Капуста – это полезный, универсальный, бюджетный овощ, который является отличным основанием для приготовления салатов. Продукт идеально сочетается с другими овощами, крабовыми палочками, сыром, кукурузой, а также соусами и заправками.

Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram опубликовал рецепт салата из капусты "Моя леди".

Ингредиенты:

молодая капуста – 200 г

вареное куриное филе – 200 г

хлеб цельнозерновой – 100 г

кукуруза – 150 г

соль, перец, сушеный чеснок, копченая паприка

сметана – 50 г

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Способ приготовления:

1. Для начала приготовить гренки к салату. Для этого порезать хлеб кубиками, сбрызнуть растительным маслом, добавить соль, перец, сушеный чеснок, паприку. Все перемешать и обжарить на сухой сковороде на среднем огне.

2. Предварительно отварить филе до готовности и порезать кубиками.

3. Также нашинковать капусту.

4. В тарелке смешать капусту, филе, гренки, заправить сметаной или салатным соусом. Перемешать. Приятного аппетита!

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