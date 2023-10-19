Бюджетный салат из капусты "Моя леди": отличное блюдо на каждый день

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Бюджетный салат из капусты 'Моя леди': отличное блюдо на каждый день

Капуста – это полезный, универсальный, бюджетный овощ, который является отличным основанием для приготовления салатов. Продукт идеально сочетается с другими овощами, крабовыми палочками, сыром, кукурузой, а также соусами и заправками.

Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram опубликовал рецепт салата из капусты "Моя леди".

Салат из молодой капусты

Ингредиенты:

  • молодая капуста – 200 г
  • вареное куриное филе – 200 г
  • хлеб цельнозерновой – 100 г
  • кукуруза – 150 г
  • соль, перец, сушеный чеснок, копченая паприка
  • сметана – 50 г
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Способ приготовления:

1. Для начала приготовить гренки к салату. Для этого порезать хлеб кубиками, сбрызнуть растительным маслом, добавить соль, перец, сушеный чеснок, паприку. Все перемешать и обжарить на сухой сковороде на среднем огне.

Салат из молодой капусты

2. Предварительно отварить филе до готовности и порезать кубиками.

3. Также нашинковать капусту.

Салат из филе и капустой

4. В тарелке смешать капусту, филе, гренки, заправить сметаной или салатным соусом. Перемешать. Приятного аппетита!

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