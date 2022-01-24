Что будет с организмом, если каждый день есть яблоки: ответ эксперта

Яблоки считаются самыми популярными и доступными фруктами независимо от времени года. Кроме этого, они с легкостью могут похвастаться невероятными полезными свойствами, необходимыми организму. Ввиду этого, ежедневное употребление яблок может значительно улучшить состояние здоровья.

О полезных свойствах яблок рассказала врач Люсия Гарсия для форума Quora.

Яблоки – источник пищевых волокон

Такие волокна стоят на седьмом месте по содержанию полезных веществ нужных человеку. Пищевые волокна полезны для здоровья пищевой и сердечно-сосудистой системы.

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Яблоки – источник кислот

Важнейшей из них является яблочная. Она помогает побороть быструю утомляемость, повышает аппетит, способствует нормальному пищеварению и снижает уровень холестерина.

Яблоки – источник минералов

Такие как: калий, фосфор, кальций, магний, цинк, марганец, железо и алюминий. Эти и многие другие витамины оказывают противовоспалительное, противовирусное, антиоксидантное и омолаживающее действие.

Кроме этого, яблоки – это настоящий мастхев для худеющих. Ведь это низкокалорийный фрукт с низшим содержанием сахара.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

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