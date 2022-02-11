Что добавить в зажарку, чтобы борщ имел насыщенный цвет: всего один ингредиент

Борщ – это вечная классика и блюдо, которое никогда не надоедает. Единственная проблема, которая возникает во время приготовления – это борщ бледного цвета. Но это совсем не критично, если знать ингредиент, который поможет это исправить.

Идеей и лайфхаком, как приготовить борщ насыщенного красного цвета, поделились в кулинарном блоге gotovim.online в Instagram.

Чтобы достичь такого эффекта, в зажарку для борща советуют добавить уксус и сахар в соотношении 2:2. Сахар в этом случае нейтрализует уксусную кислоту, благодаря чему блюдо имеет сбалансированный вкус.

Видео дня

Также фудблогер Екатерина (ekaterina_kumi) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного наваристого борща. Она также добавляет, что если под рукой нет уксуса, его с легкостью можно заменить на лимонный сок.

Ингредиенты:

лук

морковь

свекла

картофель

болгарский перец

капуста

томаты в собственном соку

уксус\лимонный сок

сахар

специи

зелень

чеснок

Способ приготовления:

1. Порезать морковь и лук. Поставить на огонь пассеровать.

2. Порезать свеклу соломкой и добавить ее к готовому пассерованию.

3. Одновременно со свеклой добавить уксус и сахар. А также томаты. Тушить под крышкой до готовности свеклы.

4. Порезать картофель и добавить его в кипящую воду.

5. Порезать перец и добавить картофель.

6. Готовую зажарку добавить в бульон.

7. Нашинковать капусту и добавить в борщ вместе со специями.

8. В конце добавить измельченную зелень и чеснок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно подать сало в борщ.