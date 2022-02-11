Что добавить в зажарку, чтобы борщ имел насыщенный цвет: всего один ингредиент
Борщ – это вечная классика и блюдо, которое никогда не надоедает. Единственная проблема, которая возникает во время приготовления – это борщ бледного цвета. Но это совсем не критично, если знать ингредиент, который поможет это исправить.
Идеей и лайфхаком, как приготовить борщ насыщенного красного цвета, поделились в кулинарном блоге gotovim.online в Instagram.
Чтобы достичь такого эффекта, в зажарку для борща советуют добавить уксус и сахар в соотношении 2:2. Сахар в этом случае нейтрализует уксусную кислоту, благодаря чему блюдо имеет сбалансированный вкус.
Также фудблогер Екатерина (ekaterina_kumi) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного наваристого борща. Она также добавляет, что если под рукой нет уксуса, его с легкостью можно заменить на лимонный сок.
Ингредиенты:
лук
морковь
свекла
картофель
болгарский перец
капуста
томаты в собственном соку
уксус\лимонный сок
сахар
специи
зелень
чеснок
Способ приготовления:
1. Порезать морковь и лук. Поставить на огонь пассеровать.
2. Порезать свеклу соломкой и добавить ее к готовому пассерованию.
3. Одновременно со свеклой добавить уксус и сахар. А также томаты. Тушить под крышкой до готовности свеклы.
4. Порезать картофель и добавить его в кипящую воду.
5. Порезать перец и добавить картофель.
6. Готовую зажарку добавить в бульон.
7. Нашинковать капусту и добавить в борщ вместе со специями.
8. В конце добавить измельченную зелень и чеснок.
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