Авокадо – это полезный, вкусный и питательный продукт, который можно готовить и подавать по-разному. Это основа для намазок, закусок, салатов и даже десертов. Следует отметить, что авокадо прекрасно сочетается с помидорами, орехами, яйцами, тунцом и цитрусовым соком.

В одном из кулинарных блогов (aleksa_litvish) в Instagram было опубликовано три рецепта с авокадо.

Гуакамоле

Ингредиенты:

авокадо – 1 шт

синий лук – 1 ст. л.

вяленые томаты – 1 ст. л.

оливковое масло – 1 ст. л.

сок лайма

соль\перец

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Способ приготовления:

1. Почистить авокадо от кожуры и камешка, убрать мякоть и размять ее в пюре.

2. Лук и вяленые томаты порезать кубиками.

3. Смешать авокадо, лук, томаты, растительное масло, сок лайма, соль и перец. Приятного аппетита!

Авкадо-крем

Ингредиенты:

авокадо – 1 шт

кокосовые сливки – 60 мл

мед – 1 ст. л.

лимон – 1 ч. л.

гранола\орехи для подачи

Способ приготовления:

1. Почистить авокадо от кожуры и камешка, забрать мякоть и положить ее в блендер.

2. Добавить в блендер остальные ингредиенты. Взбить все до однородной массы, подавать с орехами и гранолой. Приятного аппетита!

Аво-тост

Ингредиенты:

авокадо – 1 шт

тост

соль, перец

Способ приготовления:

1. Авокадо следует почистить, разрезать пополам и порезать тонкими слайсами. Перед этим плод можно положить в морозилку на 30 минут, чтобы хорошо нарезался.

2. Выложить авокадо на подсушенный тост, посыпать солью и перцем. Приятного аппетита!

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