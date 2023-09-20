Что приготовить из авокадо за 5 минут: три простейших рецепта
Авокадо – это полезный, вкусный и питательный продукт, который можно готовить и подавать по-разному. Это основа для намазок, закусок, салатов и даже десертов. Следует отметить, что авокадо прекрасно сочетается с помидорами, орехами, яйцами, тунцом и цитрусовым соком.
В одном из кулинарных блогов (aleksa_litvish) в Instagram было опубликовано три рецепта с авокадо.
Гуакамоле
Ингредиенты:
- авокадо – 1 шт
- синий лук – 1 ст. л.
- вяленые томаты – 1 ст. л.
- оливковое масло – 1 ст. л.
- сок лайма
- соль\перец
Способ приготовления:
1. Почистить авокадо от кожуры и камешка, убрать мякоть и размять ее в пюре.
2. Лук и вяленые томаты порезать кубиками.
3. Смешать авокадо, лук, томаты, растительное масло, сок лайма, соль и перец. Приятного аппетита!
Авкадо-крем
Ингредиенты:
- авокадо – 1 шт
- кокосовые сливки – 60 мл
- мед – 1 ст. л.
- лимон – 1 ч. л.
- гранола\орехи для подачи
Способ приготовления:
1. Почистить авокадо от кожуры и камешка, забрать мякоть и положить ее в блендер.
2. Добавить в блендер остальные ингредиенты. Взбить все до однородной массы, подавать с орехами и гранолой. Приятного аппетита!
Аво-тост
Ингредиенты:
- авокадо – 1 шт
- тост
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Авокадо следует почистить, разрезать пополам и порезать тонкими слайсами. Перед этим плод можно положить в морозилку на 30 минут, чтобы хорошо нарезался.
2. Выложить авокадо на подсушенный тост, посыпать солью и перцем. Приятного аппетита!
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