Что приготовить из лаваша

Лаваш – идеальная основа для пиццы, пирогов, жареных и запеченных рулетов, а также вкусных закусок. Еще из него можно делать вкусную шаурму и запеканки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении лаваша с сыром и помидорами.

Ингредиенты:

шпинат

чери

яйцо

20–30 мл. молока

сыр

лаваш

специи, соль

Способ приготовления:

1. На среднем огне жарим 2-3 минуты шпинат, добавляем черри и жарим еще несколько минут.

2. К яйцу добавляем молоко, специи, соль и немного взбиваем вилкой. Заливаем смесью шпинат с помидорами.

3. Готовим 2-3 минуты и перекладываем на лаваш, добавляем сыр и заворачиваем.

4. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

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