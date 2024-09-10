Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытного и быстрого блюда
Лаваш – идеальная основа для пиццы, пирогов, жареных и запеченных рулетов, а также вкусных закусок. Еще из него можно делать вкусную шаурму и запеканки.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении лаваша с сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- шпинат
- чери
- яйцо
- 20–30 мл. молока
- сыр
- лаваш
- специи, соль
Способ приготовления:
1. На среднем огне жарим 2-3 минуты шпинат, добавляем черри и жарим еще несколько минут.
2. К яйцу добавляем молоко, специи, соль и немного взбиваем вилкой. Заливаем смесью шпинат с помидорами.
3. Готовим 2-3 минуты и перекладываем на лаваш, добавляем сыр и заворачиваем.
4. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
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