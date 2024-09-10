Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытного и быстрого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Рецепт блюда

Лаваш – идеальная основа для пиццы, пирогов, жареных и запеченных рулетов, а также вкусных закусок. Еще из него можно делать вкусную шаурму и запеканки. 

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении лаваша с сыром и помидорами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • шпинат
  • чери
  • яйцо
  • 20–30 мл. молока
  • сыр
  • лаваш
  • специи, соль

Способ приготовления: 

1. На среднем огне жарим 2-3 минуты шпинат, добавляем черри и жарим еще несколько минут.

Начинка для лаваша

2. К яйцу добавляем молоко, специи, соль и немного взбиваем вилкой. Заливаем смесью шпинат с помидорами.

Приготовление блюда

3. Готовим 2-3 минуты и перекладываем на лаваш, добавляем сыр и заворачиваем.

Сколько готовить лаваш

4. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовое блюдо

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