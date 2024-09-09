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Что приготовить на обед из курицы и сыра: сытное блюдо за считанные минуты
Из курицы и творога можно приготовить сытный белковый пирог на обед. Блюдо не только вкусное. но и очень легкая и не будет занимать много вашего времени. Все необходимые компоненты вы всегда найдете на своей кухне.
Идея приготовления сытного белкового пирога на обед опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Блюдо еще и очень бюджетное.
Ингредиенты:
- филе куриное – 500 г.
- помидоры – 200 г.
- яйца куриные – 2 шт.
- молоко – 100 г.
- мука – 50 г.
- сыр твердый – 100 г.
- соль, специи, зелень.
Способ приготовления:
1. Смешать яйца и молоко.
2. Добавить мясо и помидоры кубиком.
3. Измельчить зелень, натереть творог.
4. Добавить муку с разрыхлителем и специи.
5. Тщательно перемешать.
6. Выложить в форму для запекания.
7. Отправить в духовку на 40-50 минут при температуре 180 градусов.
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