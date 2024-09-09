Из курицы и творога можно приготовить сытный белковый пирог на обед. Блюдо не только вкусное. но и очень легкая и не будет занимать много вашего времени. Все необходимые компоненты вы всегда найдете на своей кухне.

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Идея приготовления сытного белкового пирога на обед опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Блюдо еще и очень бюджетное.

Ингредиенты:

филе куриное – 500 г.

помидоры – 200 г.

яйца куриные – 2 шт.

молоко – 100 г.

мука – 50 г.

сыр твердый – 100 г.

соль, специи, зелень.

Способ приготовления:

1. Смешать яйца и молоко.

2. Добавить мясо и помидоры кубиком.

3. Измельчить зелень, натереть творог.

4. Добавить муку с разрыхлителем и специи.

5. Тщательно перемешать.

6. Выложить в форму для запекания.

7. Отправить в духовку на 40-50 минут при температуре 180 градусов.

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