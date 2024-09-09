Что приготовить на обед из курицы и сыра: сытное блюдо за считанные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
12
Что приготовить на обед из курицы и сыра: сытное блюдо за считанные минуты

Из курицы и творога можно приготовить сытный белковый пирог на обед. Блюдо не только вкусное. но и очень легкая и не будет занимать много вашего времени. Все необходимые компоненты вы всегда найдете на своей кухне.

Видео дня

Идея приготовления сытного белкового пирога на обед опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Блюдо еще и очень бюджетное.

Что приготовить на обед из курицы и сыра: сытное блюдо за считанные минуты

Ингредиенты:

  • филе куриное – 500 г.
  • помидоры – 200 г.
  • яйца куриные – 2 шт.
  • молоко – 100 г.
  • мука – 50 г.
  • сыр твердый – 100 г.
  • соль, специи, зелень.

Способ приготовления:

Что приготовить на обед из курицы и сыра: сытное блюдо за считанные минуты

1. Смешать яйца и молоко.

2. Добавить мясо и помидоры кубиком.

Что приготовить на обед из курицы и сыра: сытное блюдо за считанные минуты

3. Измельчить зелень, натереть творог.

Что приготовить на обед из курицы и сыра: сытное блюдо за считанные минуты

4. Добавить муку с разрыхлителем и специи.

5. Тщательно перемешать.

Что приготовить на обед из курицы и сыра: сытное блюдо за считанные минуты

6. Выложить в форму для запекания.

Что приготовить на обед из курицы и сыра: сытное блюдо за считанные минуты

7. Отправить в духовку на 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты