Что такое хашлама и как правильно приготовить сытное и вкусное блюдо: делимся оригинальным рецептом

Хашлама – блюдо армянской, грузинской кухни, для приготовления которой используется говядина, жирная баранина, телятина и другое мясо, овощи и все это тушится практически в собственном соку, с добавлением небольшого количества жидкости, специй и чеснока.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного блюда из свинины и овощей, со специями и чесноком – хашлама.

Совет: блюдо не перемешивается при приготовлении!

Ингредиенты:

свинина (мясные ребра или вырезка, можно и то, и то) – 1,5 кг

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масло для жарки

картофель – 6-7 шт.

баклажаны – 2 шт.

сладкий перец – 3 шт.

помидоры – 5-6 шт.

морковь – 1-2 шт.

лук – 2 шт.

чеснок – 5-6 зуб.

вода – 500 мл

специи: соль, перец, любимые – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте крупными кусками. Сковороду разогрейте с небольшим количеством растительного масла. Выложите мясо, посыпьте специями и поджарьте мясо до золотистости на сильном огне. Выключите и отложите.

2. Мясо посолите, выложите сверху слоем лук, изрезанный грубыми полукольцами. Далее слой моркови и чеснок, также нарезанную крупными кусочками, далее слой крупно порезанного картофеля, посолите, поперчите. Далее слой крупно изрезанного перца, баклажанов, посолите, поперчите. Слой помидор-чери, если нет, можно порезать на 4 обычных помидора. Влейте воду, накройте крышкой и доведите до кипения, далее на самом маленьком огне готовьте 2 часа.

3. Добавьте тертый чеснок, аккуратно перемешайте, снимите с огня и дайте настояться 10 минут.

Подавайте с мелко нарубленной зеленью!

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