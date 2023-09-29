Что такое хашлама и как правильно приготовить сытное и вкусное блюдо: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Рецепт блюда

Хашлама – блюдо армянской, грузинской кухни, для приготовления которой используется говядина, жирная баранина, телятина и другое мясо, овощи и все это тушится практически в собственном соку, с добавлением небольшого количества жидкости, специй и чеснока.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного блюда из свинины и овощей, со специями и чесноком – хашлама. 

Рецепт сытного блюда

Совет: блюдо не перемешивается при приготовлении! 

Ингредиенты:

  • свинина (мясные ребра или вырезка, можно и то, и то) – 1,5 кг
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  • масло для жарки
  • картофель – 6-7 шт.
  • баклажаны – 2 шт.
  • сладкий перец – 3 шт.
  • помидоры – 5-6 шт.
  • морковь – 1-2 шт.
  • лук – 2 шт.
  • чеснок – 5-6 зуб.
  • вода – 500 мл
  • специи: соль, перец, любимые – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Мясо порежьте крупными кусками. Сковороду разогрейте с небольшим количеством растительного масла. Выложите мясо, посыпьте специями и поджарьте мясо до золотистости на сильном огне. Выключите и отложите.

Мясо и овощи для блюда

2. Мясо посолите, выложите сверху слоем лук, изрезанный грубыми полукольцами. Далее слой моркови и чеснок, также нарезанную крупными кусочками, далее слой крупно порезанного картофеля, посолите, поперчите. Далее слой крупно изрезанного перца, баклажанов, посолите, поперчите. Слой помидор-чери, если нет, можно порезать на 4 обычных помидора. Влейте воду, накройте крышкой и доведите до кипения, далее на самом маленьком огне готовьте 2 часа.

Приготовление блюда

3. Добавьте тертый чеснок, аккуратно перемешайте, снимите с огня и дайте настояться 10 минут.

Подавайте с мелко нарубленной зеленью!

Готовое блюдо

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