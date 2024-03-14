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Элементарная творожная запеканка за 20 минут: сколько яиц добавить, чтобы тесто не распадалось
Сырная запеканка – это вкус детства. Она сладкая, пышная, а особенно вкусно, если в ней есть изюм. И приготовить блюдо можно всего за 20 минут.
Идея приготовления пышной сырной запеканки за 20 минут опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. На 600 грамм сыра нужно добавить 2 яйца – распадаться тесто не будет.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 600 грамм
- яйца – 2 шт
- мука пшеничная – 2-3 ст.л.
- разрыхлитель – 1/2 чайной ложки
- щепотка ванилина
- изюм – горстка
- сахар – по желанию 3-4 столовых ложки
Способ приготовления:
1. Сыр соединить с яйцом.
2. Добавить муку, разрыхлитель и ванилин. При необходимости сахар.
3. Тщательно перемешать.
4. Добавить изюм и снова перемешать.
5. Разложить по формам.
6. Выпекать при температуре 170 градусов минут 20. Если готовите в одной большой форме – может потребоваться больше времени.
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