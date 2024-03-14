Элементарная творожная запеканка за 20 минут: сколько яиц добавить, чтобы тесто не распадалось

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарная творожная запеканка за 20 минут: сколько яиц добавить, чтобы тесто не распадалось

Сырная запеканка – это вкус детства. Она сладкая, пышная, а особенно вкусно, если в ней есть изюм. И приготовить блюдо можно всего за 20 минут.

Идея приготовления пышной сырной запеканки за 20 минут опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. На 600 грамм сыра нужно добавить 2 яйца – распадаться тесто не будет.

Элементарная творожная запеканка за 20 минут: сколько яиц добавить, чтобы тесто не распадалось

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 600 грамм
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  • яйца – 2 шт
  • мука пшеничная – 2-3 ст.л.
  • разрыхлитель – 1/2 чайной ложки
  • щепотка ванилина
  • изюм – горстка
  • сахар – по желанию 3-4 столовых ложки

Способ приготовления:

Элементарная творожная запеканка за 20 минут: сколько яиц добавить, чтобы тесто не распадалось

1. Сыр соединить с яйцом.

2. Добавить муку, разрыхлитель и ванилин. При необходимости сахар.

Элементарная творожная запеканка за 20 минут: сколько яиц добавить, чтобы тесто не распадалось

3. Тщательно перемешать.

4. Добавить изюм и снова перемешать.

Элементарная творожная запеканка за 20 минут: сколько яиц добавить, чтобы тесто не распадалось

5. Разложить по формам.

6. Выпекать при температуре 170 градусов минут 20. Если готовите в одной большой форме – может потребоваться больше времени.

Элементарная творожная запеканка за 20 минут: сколько яиц добавить, чтобы тесто не распадалось

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