Сырная запеканка – это вкус детства. Она сладкая, пышная, а особенно вкусно, если в ней есть изюм. И приготовить блюдо можно всего за 20 минут.

Идея приготовления пышной сырной запеканки за 20 минут опубликована на странице фудблогера Лилии с ником twins.mom.8 в Instagram. На 600 грамм сыра нужно добавить 2 яйца – распадаться тесто не будет.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 600 грамм

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яйца – 2 шт

мука пшеничная – 2-3 ст.л.

разрыхлитель – 1/2 чайной ложки

щепотка ванилина

изюм – горстка

сахар – по желанию 3-4 столовых ложки

Способ приготовления:

1. Сыр соединить с яйцом.

2. Добавить муку, разрыхлитель и ванилин. При необходимости сахар.

3. Тщательно перемешать.

4. Добавить изюм и снова перемешать.

5. Разложить по формам.

6. Выпекать при температуре 170 градусов минут 20. Если готовите в одной большой форме – может потребоваться больше времени.

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