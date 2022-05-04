Особенно полезной весенней зеленью является зеленый лук. Он отлично сочетается с красным борщом или в прикуску с салом. Но действительно вкусным и очень питательным является салат из такого лука. Нужно добавить всего несколько простых ингредиентов.

Идея приготовления свежего салата с зеленым луком опубликована на странице low__carb_zone в Instagram.

Ингредиенты:

редис – 400 г

огурцы – 200 г

зеленый лук – пучок

яйца куриные – 2 шт или 10 перепелиных

йогурт или домашний майонез – 1 ст.л

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зелень – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать редис и огурцы.

2. Сварить вкрутую яйца, разрезать на 8 или 4 части для перепелиных.

3. Мелко нарезать зеленый лук и зелень.

4. В миске соединить все ингредиенты.

5. Добавить йогурт или майонез, посолить, перемешать.

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