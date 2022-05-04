Элементарный салат с зеленым луком: как приготовить сезонное витаминное блюдо
Особенно полезной весенней зеленью является зеленый лук. Он отлично сочетается с красным борщом или в прикуску с салом. Но действительно вкусным и очень питательным является салат из такого лука. Нужно добавить всего несколько простых ингредиентов.
Идея приготовления свежего салата с зеленым луком опубликована на странице low__carb_zone в Instagram.
Ингредиенты:
редис – 400 г
огурцы – 200 г
зеленый лук – пучок
яйца куриные – 2 шт или 10 перепелиных
йогурт или домашний майонез – 1 ст.л
зелень – по вкусу
соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезать редис и огурцы.
2. Сварить вкрутую яйца, разрезать на 8 или 4 части для перепелиных.
3. Мелко нарезать зеленый лук и зелень.
4. В миске соединить все ингредиенты.
5. Добавить йогурт или майонез, посолить, перемешать.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: