Элементарный салат с зеленым луком: как приготовить сезонное витаминное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Элементарный салат с зеленым луком: как приготовить сезонное витаминное блюдо

Особенно полезной весенней зеленью является зеленый лук. Он отлично сочетается с красным борщом или в прикуску с салом. Но действительно вкусным и очень питательным является салат из такого лука. Нужно добавить всего несколько простых ингредиентов.

Идея приготовления свежего салата с зеленым луком опубликована на странице low__carb_zone в Instagram.

Рецепт салата с зеленым луком

Ингредиенты:

  • редис – 400 г

  • огурцы – 200 г

  • зеленый лук – пучок

  • яйца куриные – 2 шт или 10 перепелиных

  • йогурт или домашний майонез – 1 ст.л

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  • зелень – по вкусу

  • соль – по вкусу

Приготовление салата с зеленым луком

Способ приготовления:

1. Нарезать редис и огурцы.

Редис для салата

2. Сварить вкрутую яйца, разрезать на 8 или 4 части для перепелиных.

Заправка для салата

3. Мелко нарезать зеленый лук и зелень.

4. В миске соединить все ингредиенты.

Зелень для салата

5. Добавить йогурт или майонез, посолить, перемешать.

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