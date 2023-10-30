Домашние рогалики – очень вкусная выпечка, которая станет альтернативой пирогам, булочкам. Для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют готовить тесто на молоке и дрожжах.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом хрустящих рогаликов в маковой начинкой, которые готовятся всего 20 минут.

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Ингредиенты:

мука – 500 г

молоко – 125 мл.

сахар – 1 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

дрожжи – 50 г

ванильный сахар – 10 г

масло сливочное – 125 г

Начинка:

мак или повидло, сгущенное молоко – 400

масло и сахар для хрустящей корочки

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавьте соль, сахар, ванильный сахар, яйцо, растопленное сливочное масло, дрожжи и муку, вымешайте тесто. Сразу тесто раскатайте в пласт и нарежьте на треугольники.

2. Выложите начинку на низ треугольника и сверните рогалики.

3. Каждый рогалик дополнительно вмокните в растительное масло и сахар с маком.

4. Переложите на противень и выпекайте 10 минут при 190 С и 10 минут при 180 С.

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