Хрустящие домашние рогалики с маком, вместо пирога: рецепт идеального теста
Домашние рогалики – очень вкусная выпечка, которая станет альтернативой пирогам, булочкам. Для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют готовить тесто на молоке и дрожжах.
Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом хрустящих рогаликов в маковой начинкой, которые готовятся всего 20 минут.
Ингредиенты:
- мука – 500 г
- молоко – 125 мл.
- сахар – 1 ст. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- дрожжи – 50 г
- ванильный сахар – 10 г
- масло сливочное – 125 г
Начинка:
- мак или повидло, сгущенное молоко – 400
- масло и сахар для хрустящей корочки
Способ приготовления:
1. В теплое молоко добавьте соль, сахар, ванильный сахар, яйцо, растопленное сливочное масло, дрожжи и муку, вымешайте тесто. Сразу тесто раскатайте в пласт и нарежьте на треугольники.
2. Выложите начинку на низ треугольника и сверните рогалики.
3. Каждый рогалик дополнительно вмокните в растительное масло и сахар с маком.
4. Переложите на противень и выпекайте 10 минут при 190 С и 10 минут при 180 С.
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