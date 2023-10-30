Хрустящие домашние рогалики с маком, вместо пирога: рецепт идеального теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт рогаликов

Домашние рогалики – очень вкусная выпечка, которая станет альтернативой пирогам, булочкам. Для того, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют готовить тесто на молоке и дрожжах. 

Домашние маковые рогалики

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом хрустящих рогаликов в маковой начинкой, которые готовятся всего 20 минут. 

Рецепт рогаликов
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Ингредиенты:

  • мука – 500 г
  • молоко – 125 мл. 
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • дрожжи – 50 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • масло сливочное – 125 г

Начинка:

  • мак или повидло, сгущенное молоко – 400
  • масло и сахар для хрустящей корочки

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавьте соль, сахар, ванильный сахар, яйцо, растопленное сливочное масло, дрожжи и муку, вымешайте тесто. Сразу тесто раскатайте в пласт и нарежьте на треугольники.

Тесто для рогаликов

2. Выложите начинку на низ треугольника и сверните рогалики.

Приготовление рогаликов

3. Каждый рогалик дополнительно вмокните в растительное масло и сахар с маком.

Рогалики с маком

4. Переложите на противень и выпекайте 10 минут при 190 С и 10 минут при 180 С. 

Готовые рогалики

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