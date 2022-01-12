Идеальное яйцо-пашот за 40 секунд: для чего использовать чашку
Яйца – один из самых лучших продуктов для завтрака по мнению специалистов. Готовить их можно по-разному: варить, делать омлеты, жарить яичницу, а также делать очень вкусные и наиболее полезные – яйца-пашот, которые является традиционным французским блюдом на завтрак с тостами и зеленью. Стоит отметить, что при их приготовлении желток остается жидким и сохраняются все полезные свойства.
Часто, чтобы приготовить правильно яйца-пашот, нужно приложить максимум усилий – сделать правильную воронку, подобрать температуру воды, а также количество уксуса.
Но существуют способы приготовления намного проще и легче, при которых вкус и структура яйца-пашот будет не хуже, чем при классическом. Одним из таких способов, который был опубликован в TikTok, является – приготовление блюда в чашке и всего за 40 секунд.
Ингредиенты:
яйцо – 1 шт.
вода – 250 мл
уксус – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Вскипятите воду, можно нагреть в микроволновке.
2. Налейте горячую воду в чашку, разбейте туда яйцо, добавьте уксус.
3. Чашку поставьте на 40 секунд в микроволновку, достаньте готовенько яйцо и переложите на тост.
Есть яйца-пашот можно с овощами, лососем, тостами с маслом, овсяной кашей.
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