Инжир: кому употребление сушеного категорически запрещено

Різноманітність - важлива характеристика здорового раціону. Тому з появою в продажу різних продуктів, нам важливо розуміти чи слід їх включати в раціон, в якій кількості і яку користь вони нам принесуть. Давайте розглянемо інжир. І хоча сезон свіжого інжиру майже закінчився, на прилавках магазинів знайти сушений можна завжди. Щоб краще розуміти чим корисний інжир в принципі, давайте розглянемо і властивості свіжого.

Почнемо з ботаніки. Це просто цікаво.

Це відома та цінна з давніх часів рослина, одна з перших рослин, які почали одомашнювати люди. Цікаво, що інжир звичайно живе до 200 років. Це листяне дерево або великий чагарник, що росте до 7-10 метрів у висоту, що має плоди грушоподібної форми. Інжир - дивовижна рослина з точки зору формування і розвитку плодів. Вони утворюються не на основі однієї квітки, а всього суцвіття. Тому правильно сам плід інжиру називати супліддя, що представляє собою купу маленьких сухих плодів-горішків, що хрустять на зубах та м'ясистих стінок, які і є поживною частиною цього фрукта.

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Чим корисні плоди інжиру

Вони містять клітковину, яка сприяє нормальній роботі травної системи, стимулюючи моторику кишечника і є пребіотиком – їжею для бактерій, що живуть в кишечнику. Тому інжир часто рекомендують вживати при схильності до запорів. Але його надмірне вживання може викликати діарею і метеоризм.

Пишуть, що це джерело вітамінів і мінералів. Що, наприклад, калію в ньому міститься трохи менше, ніж в горіхах. А також, що у великих кількостях є кальцій, магній, вітаміни групи В, РР і т.д. і тому він повинен входити в харчування обов'язково, як джерело цих речовин.

А яке ж реально кількість вітамінів і мінералів в 100 г інжиру? Наприклад, зі 100 г сирого інжиру в організм людини надійде 4% від добової потреби вітаміну В1, аскорбінової кислоти - 2.2%, калію 7%, кальцію – 3.5%, магнію – 4%. Тому важливим джерелом цих нутрієнтів інжир важко назвати. Але ось на що реально можна звернути увагу, так це на такі елементи як бор і кремній. Бор в організмі людини, наприклад, підтримує щільність кісткової тканини, бере участь в обміні кальцію, фосфору і магнію. Кремній бере участь у формуванні сполучної і епітеліальної тканин, сприяє росту волосся і нігтів. Ще в інжирі є залізо-близько 18 %. Хоч це і не дуже багато, але, тим не менш, людям які не вживають м'яса, це важливо знати. Так само в ньому є хром-близько 20% від добової норми в 100 г продукту, який важливий для нормального обміну вуглеводів в організмі.

Часто пишуть про те, що сушений інжир більш цінний за мінеральним складом і вмістом клітковини. І це правда. У 100 г сушених плодів більша їх концентрація ніж у свіжому. Якщо в сирому інжирі 2,9 г волокон, то в сушеному до 18,2 м більш висока концентрація калію і кальцію, які відіграють важливу роль в роботі серцево-судинної системи. Але важливо оцінити і вміст простих вуглеводів як в свіжому, так і сушеному інжирі. І якщо простих цукрів в свіжому - 16.3 г на 100 г продукту, то в сушеному майже 55 г. За рахунок цього і енергетична цінність 100 г сирого інжиру менше, ніж сушеного - 74 ккал і 257 ккал відповідно.

Отже, якщо у вас виникли проблеми з рівнем цукру в крові або розвився діабет раджу виключити споживання сушеного інжиру взагалі. А свіжих плодів можна з'їдати не більше одного - двох при таких станах. Це буде розумний розмір денної порції. А харчові волокона в інжирі допоможуть контролювати і не підвищувати істотно ваш цукор крові.

Важливо знати, що для кращого зберігання сухофруктів, презентабельності вигляду і смаку їх часто вимочують в сиропах, що ще підвищує і калорійність і кількість вуглеводів.

Сухофрукти зберігаються значно довше, а свіжий інжир, на жаль, швидко псується, має короткий термін використання. Свіжий інжир можна заморозити цілком або скибочками. А сушений "оживляють" замочивши в окропі або потримавши на парі.

Здоровим людям можна регулярно вживати 1-2 сухофруктів інжиру, що не призведе до збільшення ваги при збалансованому харчуванні і достатньої фізичної активності. Сушений інжир може бути чудовою альтернативою кондитерським виробам, компонентом каші або сирників. Свіжий інжир збагатить смак багатьох страв і добавить їм характерний аромат. Прекрасно поєднується з козячим сиром і шпинатом в салатах або може входити інгредієнтом в м'ясні страви.

Включення інжиру в раціон буде хорошим і здоровим вибором.

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