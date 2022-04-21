Как быстро замариновать скумбрию: самая простая идея приготовления рыбы
Скумбрия – это универсальная рыба, из которой можно приготовить достаточно много разнообразных блюд. Но лучше всего она подходит именно для маринования. Понадобится всего несколько ингредиентов, которые сделают продукт нежным и мягким.
Идея приготовления маринованной скумбрии опубликована на странице hestia_ru в Instagram.
Ингредиенты:
рыба мороженая (скумбрия, сельдь) – 2-3 шт
лук – 2 шт
соль – 1 ст.л.
сахар – 1 ч.л.
масло – 4 ст.л.
уксус – 3 ст.л.
перец черный горошком – 10 шт
перец душистый горошком – 3 шт
лавровый лист – 3 шт
Способ приготовления:
1. Рыбу разморозить, почистить и нарезать кусочками.
2. Лук покрошить полукольцами.
3. Смешать все остальные ингредиенты маринада.
4. Кусочки рыбы перемешать с луком, залить маринадом и отправить на ночь в холодильник.
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