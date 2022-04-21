Скумбрия – это универсальная рыба, из которой можно приготовить достаточно много разнообразных блюд. Но лучше всего она подходит именно для маринования. Понадобится всего несколько ингредиентов, которые сделают продукт нежным и мягким.

Идея приготовления маринованной скумбрии опубликована на странице hestia_ru в Instagram.

Ингредиенты:

рыба мороженая (скумбрия, сельдь) – 2-3 шт

лук – 2 шт

соль – 1 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

масло – 4 ст.л.

уксус – 3 ст.л.

перец черный горошком – 10 шт

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перец душистый горошком – 3 шт

лавровый лист – 3 шт

Способ приготовления:

1. Рыбу разморозить, почистить и нарезать кусочками.

2. Лук покрошить полукольцами.

3. Смешать все остальные ингредиенты маринада.

4. Кусочки рыбы перемешать с луком, залить маринадом и отправить на ночь в холодильник.

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