Как быстро замариновать скумбрию: самая простая идея приготовления рыбы

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
3,9 т.
Рецепт вкусного маринада для скумбрии

Скумбрия – это универсальная рыба, из которой можно приготовить достаточно много разнообразных блюд. Но лучше всего она подходит именно для маринования. Понадобится всего несколько ингредиентов, которые сделают продукт нежным и мягким.

Идея приготовления маринованной скумбрии опубликована на странице hestia_ru в Instagram.

В каком маринаде замариновать скумбрию

Ингредиенты:

  • рыба мороженая (скумбрия, сельдь) – 2-3 шт

  • лук – 2 шт

  • соль – 1 ст.л.

  • сахар – 1 ч.л.

  • масло – 4 ст.л.

  • уксус – 3 ст.л.

  • перец черный горошком – 10 шт

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  • перец душистый горошком – 3 шт

  • лавровый лист – 3 шт

Замороженная рыба для маринования

Способ приготовления:

1. Рыбу разморозить, почистить и нарезать кусочками.

2. Лук покрошить полукольцами.

3. Смешать все остальные ингредиенты маринада.

Процесс маринования рыбы

4. Кусочки рыбы перемешать с луком, залить маринадом и отправить на ночь в холодильник.

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