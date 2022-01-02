Как долго можно хранить приготовленную еду, чтобы она была безопасной: советы от Алекса Якутова
Традиционно на новогодние праздники все готовят очень много блюд, которые быстро портятся и на второй день некоторые из них уже опасны.
Как долго можно хранить приготовленную еду – мы узнали у кулинарного эксперта "На ножах" (Новый канал) Алекса Якутова.
Как и где правильно хранить продукты?
"Самое главное правило – правильно хранить продукты. Идеально это делать в боксах, которые откачивают кислород. Их можно купить. Пользоваться ими легко. Нажали кнопку, они откачали кислород. В таких боксах продукты "живут" дольше на несколько дней. Но, конечно, это в идеале", – объяснил Якутов.
Сколько можно хранить оливье?
Заправленный салат магазинным майонезом можно есть максимум сутки. И то он потечет и его стыдно будет подавать на стол. Оливье с домашним майонезом не храните вовсе. Советую не заправлять все сразу. И лучше держать нарезанные ингредиенты отдельно друг от друга в разных контейнерах. Тогда салат проживет несколько суток в холодильнике и не будет опасным для желудка.
А заправленный овощной салат?
"Я не храню. Выкидываю сразу. Он течет и становится невкусным", – делится Алекс.
Сколько можно есть приготовленное мясо и пюре?
"Правильно приготовленное мясо без опаски для здоровья можно употреблять 1-2 дня, максимум 3 дня. С пюре сложнее. Если вы правильно заправляете его сливками или молоком и сливочным маслом, оно быстрее прокисает. Поэтому хранить и есть его можно около двух суток. А лучше съесть в течение 24 часов.
Сколько можно хранить рыбу?
"Готовую рыбу также лучше всего хранить сутки. А копченые продукты могут провести в холодильнике несколько дней", – рассказал Якутов.
А отварные вареники?
"24 часа. Чтобы реанимировать их на следующий день, поджарьте вареники на сковороде", – говорит Алекс.
Фаршированные яйца лучше выбросить сразу?
"Готовые яйца придется съесть в течении 24 часов", – говорит Шеф.
А как обстоят дела с домашними соусами?
"12 часов, сутки – максимум. Столько они могут жить в холодильнике при правильном хранении. При условии, что в них нет сырого яйца. Если там есть желток, соус нужно съесть с течение нескольких часов после приготовления. Потом он становится опасным", – рассказал Якутов.
А что на счет десертов с кремом, в том числе тортиков?
"12 часов можете их есть без опаски для здоровья. Дальше, я бы не рисковал", – советует эксперт.
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