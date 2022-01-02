Как долго можно хранить приготовленную еду, чтобы она была безопасной: советы от Алекса Якутова

Традиционно на новогодние праздники все готовят очень много блюд, которые быстро портятся и на второй день некоторые из них уже опасны.

Как долго можно хранить приготовленную еду – мы узнали у кулинарного эксперта "На ножах" (Новый канал) Алекса Якутова.

Как и где правильно хранить продукты?

"Самое главное правило – правильно хранить продукты. Идеально это делать в боксах, которые откачивают кислород. Их можно купить. Пользоваться ими легко. Нажали кнопку, они откачали кислород. В таких боксах продукты "живут" дольше на несколько дней. Но, конечно, это в идеале", – объяснил Якутов.

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Сколько можно хранить оливье?

Заправленный салат магазинным майонезом можно есть максимум сутки. И то он потечет и его стыдно будет подавать на стол. Оливье с домашним майонезом не храните вовсе. Советую не заправлять все сразу. И лучше держать нарезанные ингредиенты отдельно друг от друга в разных контейнерах. Тогда салат проживет несколько суток в холодильнике и не будет опасным для желудка.

А заправленный овощной салат?

"Я не храню. Выкидываю сразу. Он течет и становится невкусным", – делится Алекс.

Сколько можно есть приготовленное мясо и пюре?

"Правильно приготовленное мясо без опаски для здоровья можно употреблять 1-2 дня, максимум 3 дня. С пюре сложнее. Если вы правильно заправляете его сливками или молоком и сливочным маслом, оно быстрее прокисает. Поэтому хранить и есть его можно около двух суток. А лучше съесть в течение 24 часов.

Сколько можно хранить рыбу?

"Готовую рыбу также лучше всего хранить сутки. А копченые продукты могут провести в холодильнике несколько дней", – рассказал Якутов.

А отварные вареники?

"24 часа. Чтобы реанимировать их на следующий день, поджарьте вареники на сковороде", – говорит Алекс.

Фаршированные яйца лучше выбросить сразу?

"Готовые яйца придется съесть в течении 24 часов", – говорит Шеф.

А как обстоят дела с домашними соусами?

"12 часов, сутки – максимум. Столько они могут жить в холодильнике при правильном хранении. При условии, что в них нет сырого яйца. Если там есть желток, соус нужно съесть с течение нескольких часов после приготовления. Потом он становится опасным", – рассказал Якутов.

А что на счет десертов с кремом, в том числе тортиков?

"12 часов можете их есть без опаски для здоровья. Дальше, я бы не рисковал", – советует эксперт.

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