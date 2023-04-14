Как готовили творожные паски в семье Грушевского: 4 старинных рецепта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Творожная паска на Пасху

В Украине 16 апреля будут отмечать один из самых строгих праздников в году – Пасха. Главными символами праздника являются пасхальная выпечка и яйца.

Творожная паска для пасхального стола

Редакция FoodOboz делится с вами 4 рецептами творожных пасок, которые готовили в семье ученого Грушевского.

Творожная паска
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Как гласит история, к праздничному пасхальному столу семья ученого готовила всегда вкусную творожную пасху.

Домашняя творожная паска

В 1925 г. по просьбе двоюродной сестры Ольги Микласевич, проживавшей в то время в Стрые, Екатерина Грушевская поделилась четырьмя рецептами этого традиционного для Приднепровской Украины блюда. Она описала в письме рецепт и вкус каждого из них, отметив, какая паска будет самой вкусной.

Как приготовить вкусную творожную паску

4 рецепта творожной паски по рецептам Екатерины Грушевской:

1. Творожная паска со сметаной и маслом

Творожная  паска с маслом и сметаной

Ингредиенты:

  • творог – 450 г
  • масло сливчоное – 450 г
  • сметана – 450 г
  • яйца – 5 шт.
  • сахар – по вкусу
  • ваниль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Творог перетрите, добавьте масло, сметану и яйца, всыпьте сахар и ванильный сахар. Перемешайте и варите, но не дайте смеси закипеть. Переложите в марлю, сцедите жидкость, и переложите в форму.

2. Творожная паска с 12 желтками и цукатами

Творожная паска с желтками

Ингредиенты

  • творог – 1,5 кг
  • сливочное масло – 250 г
  • сметана – 250 мл
  • желтки – 12 шт.
  • сахар – по вкусу
  • ваниль
  • цукаты

Способ приготовления:

1. Творог, сахар, масло, ванильный сахар, сметану перетрите до однородности. Добавьте цукаты, перемешайте и переложите массу в форму.

3. Творожная паска со сливочным масло без яиц

Творожная паска без яиц

Ингредиенты:

  • творог – 450 г
  • масло сливочное – 450 г
  • сахар – по вкусу
  • ваниль – по вкусу

Способ приготовления:

1. К творогу добавьте масло, сахар и ванильный сахар, перетрите до однородности. Переложите в форму.

4. Творожная паска с желтками

Творожная паска с желтками и маслом

Ингредиенты:

  • творог – 450 г
  • сливочное масло – 250 г
  • сырые желтки – 1-2 шт.
  • сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. В творог добавьте сахар, желтки, сливочное масло и хорошо перемешайте, чтобы масса была однородной. Переложите в форму.

Вкусная творожная паска

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