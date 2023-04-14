Как готовили творожные паски в семье Грушевского: 4 старинных рецепта
В Украине 16 апреля будут отмечать один из самых строгих праздников в году – Пасха. Главными символами праздника являются пасхальная выпечка и яйца.
Редакция FoodOboz делится с вами 4 рецептами творожных пасок, которые готовили в семье ученого Грушевского.
Как гласит история, к праздничному пасхальному столу семья ученого готовила всегда вкусную творожную пасху.
В 1925 г. по просьбе двоюродной сестры Ольги Микласевич, проживавшей в то время в Стрые, Екатерина Грушевская поделилась четырьмя рецептами этого традиционного для Приднепровской Украины блюда. Она описала в письме рецепт и вкус каждого из них, отметив, какая паска будет самой вкусной.
4 рецепта творожной паски по рецептам Екатерины Грушевской:
1. Творожная паска со сметаной и маслом
Ингредиенты:
- творог – 450 г
- масло сливчоное – 450 г
- сметана – 450 г
- яйца – 5 шт.
- сахар – по вкусу
- ваниль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Творог перетрите, добавьте масло, сметану и яйца, всыпьте сахар и ванильный сахар. Перемешайте и варите, но не дайте смеси закипеть. Переложите в марлю, сцедите жидкость, и переложите в форму.
2. Творожная паска с 12 желтками и цукатами
Ингредиенты
- творог – 1,5 кг
- сливочное масло – 250 г
- сметана – 250 мл
- желтки – 12 шт.
- сахар – по вкусу
- ваниль
- цукаты
Способ приготовления:
1. Творог, сахар, масло, ванильный сахар, сметану перетрите до однородности. Добавьте цукаты, перемешайте и переложите массу в форму.
3. Творожная паска со сливочным масло без яиц
Ингредиенты:
- творог – 450 г
- масло сливочное – 450 г
- сахар – по вкусу
- ваниль – по вкусу
Способ приготовления:
1. К творогу добавьте масло, сахар и ванильный сахар, перетрите до однородности. Переложите в форму.
4. Творожная паска с желтками
Ингредиенты:
- творог – 450 г
- сливочное масло – 250 г
- сырые желтки – 1-2 шт.
- сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. В творог добавьте сахар, желтки, сливочное масло и хорошо перемешайте, чтобы масса была однородной. Переложите в форму.
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