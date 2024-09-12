Деруны – одно из самых любимых блюд украинцев. Их можно подавать на завтрак или обед, добавляя сметану, йогурт и другие продукты по вкусу. Кроме того, они готовятся из доступных продуктов, а сам процесс не занимает много времени.

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Фудблогер Аленка Кудрявцева недавно рассказала в Instagram, как она готовит деруны. Оказывается, это блюдо можно приготовить таким образом, чтобы оно не серело.

Ингредиенты

Картофель – 600-700 гр

Соль

Перец

Яйца – 2 шт

Мука – 3 ст.л.

Лук\чеснок\морковь по вкусу

Способ приготовления

1.Картофель натираем на большой терке.

2. Заливаем картофель холодной водой и хорошо промываем, чтобы получился весь крахмал. Он должен осесть на дне лоханки с водой.

3. Отжимаем картофель от излишней жидкости.

4. Добавляем остальные ингредиенты и тщательно перемешиваем.

5. Выкладываем драники на раскаленную с маслом сковороду и обжариваем с обеих сторон до золотистости.

6. Подаем со сметаной.

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