Как готовить драники, чтобы они не серели: фудблогер показала технологию
Деруны – одно из самых любимых блюд украинцев. Их можно подавать на завтрак или обед, добавляя сметану, йогурт и другие продукты по вкусу. Кроме того, они готовятся из доступных продуктов, а сам процесс не занимает много времени.
Фудблогер Аленка Кудрявцева недавно рассказала в Instagram, как она готовит деруны. Оказывается, это блюдо можно приготовить таким образом, чтобы оно не серело.
Ингредиенты
- Картофель – 600-700 гр
- Соль
- Перец
- Яйца – 2 шт
- Мука – 3 ст.л.
- Лук\чеснок\морковь по вкусу
Способ приготовления
1.Картофель натираем на большой терке.
2. Заливаем картофель холодной водой и хорошо промываем, чтобы получился весь крахмал. Он должен осесть на дне лоханки с водой.
3. Отжимаем картофель от излишней жидкости.
4. Добавляем остальные ингредиенты и тщательно перемешиваем.
5. Выкладываем драники на раскаленную с маслом сковороду и обжариваем с обеих сторон до золотистости.
6. Подаем со сметаной.
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