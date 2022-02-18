Как и в чем приготовить рис, чтобы он был рассыпчатый: важный момент

Об идеально приготовленном рисе свидетельствует его рассыпчатая текстура. Достичь такой совсем легко – нужно знать только правильное соотношение крупы и воды. А также выбрать удобный для себя способ приготовления. Для того, чтобы блюдо получилось идеальным даже с первого раза, попробуйте приготовить рис в рукаве. Результат вас приятно удивит.

Рецепт рассыпчатого риса с курицей в рукаве опубликован в кулинарном блоге resepts_prav_pit в Instagram.

Ингредиенты:

курица – 1 шт

рис – 1 ст.

вода – 2 ст.

лук – 1 шт

морковь – 2 шт

гвоздика – 5 шт

Маринад для курицы:

паприка

соль, перец

соевый соус – 1 ст. л.

растительное масло – 2 с. л.

сухой чеснок

Специи для риса:

соль – 1 ч. л.

куркума – 0,5 ст. л.

барбарис – 4 шт

Способ приготовления:

1. Маринование курицы. Курицу посыпать солью, паприкой, перцем и чесноком.

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2. Налить соевый соус и растительное масло. Натереть курицу.

3. В лук с каждой стороны вонзить бутоны гвоздики.

4. В отдельной миске смешать куркуму, барбарис и соль. Полученные специи высыпать в кулинарный рукав.

5. Нарезать крупными кубиками морковь и выложить в рукав.

6. Насыпать рис.

7. Налить воду и перемешать.

8. Выложить лук.

9. Сверху положить курицу. Плотно завязать рукав.

10. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 1,20-1,30 часов.

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