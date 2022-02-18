Как и в чем приготовить рис, чтобы он был рассыпчатый: важный момент
Об идеально приготовленном рисе свидетельствует его рассыпчатая текстура. Достичь такой совсем легко – нужно знать только правильное соотношение крупы и воды. А также выбрать удобный для себя способ приготовления. Для того, чтобы блюдо получилось идеальным даже с первого раза, попробуйте приготовить рис в рукаве. Результат вас приятно удивит.
Рецепт рассыпчатого риса с курицей в рукаве опубликован в кулинарном блоге resepts_prav_pit в Instagram.
Ингредиенты:
курица – 1 шт
рис – 1 ст.
вода – 2 ст.
лук – 1 шт
морковь – 2 шт
гвоздика – 5 шт
Маринад для курицы:
паприка
соль, перец
соевый соус – 1 ст. л.
растительное масло – 2 с. л.
сухой чеснок
Специи для риса:
соль – 1 ч. л.
куркума – 0,5 ст. л.
барбарис – 4 шт
Способ приготовления:
1. Маринование курицы. Курицу посыпать солью, паприкой, перцем и чесноком.
2. Налить соевый соус и растительное масло. Натереть курицу.
3. В лук с каждой стороны вонзить бутоны гвоздики.
4. В отдельной миске смешать куркуму, барбарис и соль. Полученные специи высыпать в кулинарный рукав.
5. Нарезать крупными кубиками морковь и выложить в рукав.
6. Насыпать рис.
7. Налить воду и перемешать.
8. Выложить лук.
9. Сверху положить курицу. Плотно завязать рукав.
10. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 1,20-1,30 часов.
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