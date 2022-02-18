Как и в чем приготовить рис, чтобы он был рассыпчатый: важный момент

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
4,2 т.
Как и в чем приготовить рис, чтобы он был рассыпчатый: важный момент

Об идеально приготовленном рисе свидетельствует его рассыпчатая текстура. Достичь такой совсем легко – нужно знать только правильное соотношение крупы и воды. А также выбрать удобный для себя способ приготовления. Для того, чтобы блюдо получилось идеальным даже с первого раза, попробуйте приготовить рис в рукаве. Результат вас приятно удивит.

Рецепт рассыпчатого риса с курицей в рукаве опубликован в кулинарном блоге resepts_prav_pit в Instagram.

Как приготовить рассыпчатый рис в рукаве

Ингредиенты:

  • курица – 1 шт

  • рис – 1 ст.

  • вода – 2 ст.

  • лук – 1 шт

  • морковь – 2 шт

  • гвоздика – 5 шт

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Маринад для курицы:

  • паприка

  • соль, перец

  • соевый соус – 1 ст. л.

  • растительное масло – 2 с. л.

  • сухой чеснок

Специи для риса:

  • соль – 1 ч. л.

  • куркума – 0,5 ст. л.

  • барбарис – 4 шт

Способ приготовления:

1. Маринование курицы. Курицу посыпать солью, паприкой, перцем и чесноком.

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2. Налить соевый соус и растительное масло. Натереть курицу.

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3. В лук с каждой стороны вонзить бутоны гвоздики.

4. В отдельной миске смешать куркуму, барбарис и соль. Полученные специи высыпать в кулинарный рукав.

5. Нарезать крупными кубиками морковь и выложить в рукав.

6. Насыпать рис.

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7. Налить воду и перемешать.

8. Выложить лук.

9. Сверху положить курицу. Плотно завязать рукав.

10. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 1,20-1,30 часов.

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