Качественные и вкусные отбивные получаются сочными, нежными и золотистыми. Но часто такого эффекта не удается достичь.

Все это из-за типичных ошибок, которые часто допускают хозяйки. Именно о них расскажет FoodOboz.

Мясо для блюда

Лучше всего для отбивных подходит корейка, окорок или филе. Или вырезка. Мясо должно быть свежим и качественным. Особенно важно использовать свежее мясо, чтобы оно было сочным.

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Неправильная нарезка

Нельзя очень тонко нарезать и отбивать мясо для блюда. Отбивные будут сухими и поэтому невкусными.

Срезка жира

Очень неправильно срезать с мяса весь жир, ведь он также делает мясо более сочным.

Добавление соли сразу

Если перцем и другими специями можно сразу посыпать мясо, то соль нужно добавлять в самом конце приготовления, уже на сковородке. Так вы сможете сберечь максимальное количество сока.

Жарка отбивных на слишком тонкой посуде

Очень важно, чтобы у сковородки для жарки было толстое дно и, по возможности, антипригарное покрытие. Так мясо приготовится умеренно и не будет пригорать.

Жарение на слишком большом или маленьком огне

Для отбивных лучше подходит именно средний огонь. А после жарки можно отправить мясо в духовку – так получится гораздо вкуснее.

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