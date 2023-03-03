Как нельзя жарить отбивные: самые распространенные ошибки
Качественные и вкусные отбивные получаются сочными, нежными и золотистыми. Но часто такого эффекта не удается достичь.
Все это из-за типичных ошибок, которые часто допускают хозяйки. Именно о них расскажет FoodOboz.
Мясо для блюда
Лучше всего для отбивных подходит корейка, окорок или филе. Или вырезка. Мясо должно быть свежим и качественным. Особенно важно использовать свежее мясо, чтобы оно было сочным.
Неправильная нарезка
Нельзя очень тонко нарезать и отбивать мясо для блюда. Отбивные будут сухими и поэтому невкусными.
Срезка жира
Очень неправильно срезать с мяса весь жир, ведь он также делает мясо более сочным.
Добавление соли сразу
Если перцем и другими специями можно сразу посыпать мясо, то соль нужно добавлять в самом конце приготовления, уже на сковородке. Так вы сможете сберечь максимальное количество сока.
Жарка отбивных на слишком тонкой посуде
Очень важно, чтобы у сковородки для жарки было толстое дно и, по возможности, антипригарное покрытие. Так мясо приготовится умеренно и не будет пригорать.
Жарение на слишком большом или маленьком огне
Для отбивных лучше подходит именно средний огонь. А после жарки можно отправить мясо в духовку – так получится гораздо вкуснее.
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