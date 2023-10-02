Сливочное масло – неотъемлемый продукт при приготовлении выпечки, а также его часто добавляют в каши и супы вместо растительного масла. Еще его чаще всего используют для бутербродов. Очень важно знать, что не всегда можно купить качественный и безопасный продукт в магазине и очень важно уметь правильно проверить его в домашних условиях.

Редакция FoodOboz делится 3 эффективными способами проверки сливочного масла в домашних условиях на натуральность.

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При помощи кипятка

Положите кусочек масла в горячую воду. Настоящее, качественное масло даст воде молочный оттенок, и главное – на поверхности будет пленка молочного цвета. Если же масло некачественное, вы заметите на поверхности и стенках стакана слой жира и почувствуете неприятный запах.

Раскаленная сковорода

Кусочек масла бросьте на разогретую сковороду, качественный продукт будет издавать очень приятный аромат и начнет пениться. Если же масло начнет растекаться и пригорать, в нем точно есть опасное пальмовое масло.

Заморозьте сливочное масло

Натуральное замороженное масло тяжело порезать, оно будет крошиться. А вот масло-маргарин даже в замороженном виде будет легко резаться.

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