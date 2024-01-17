Куриное мясо можно запекать со специями, соусами и овощами. Для того, чтобы оно было сочным, кулинары советуют мариновать мясо.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных запеченных куриных бедер.

Видео дня

Ингредиенты:

Куриное бедро – 1 кг

Паприка – 1 ч. л.

Молотый перец

Приправа для курицы – 1 ч.л.

Кориандр – 1/3 ч. л.

Кетчуп – 1 ст. л.

Соевый соус – 2 ст. л.

Соус Тобаско

Соль

Способ приготовления:

1. Добавьте все специи к мясу, перемешайте, добавьте соусы и кетчуп и еще раз все перемешайте.

2. Выложите мясо в форму и запекайте в духовке до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: