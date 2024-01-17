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Как правильно готовить куриное мясо, чтобы оно было сочным: делимся секретом приготовления
Куриное мясо можно запекать со специями, соусами и овощами. Для того, чтобы оно было сочным, кулинары советуют мариновать мясо.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных запеченных куриных бедер.
Ингредиенты:
- Куриное бедро – 1 кг
- Паприка – 1 ч. л.
- Молотый перец
- Приправа для курицы – 1 ч.л.
- Кориандр – 1/3 ч. л.
- Кетчуп – 1 ст. л.
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Соус Тобаско
- Соль
Способ приготовления:
1. Добавьте все специи к мясу, перемешайте, добавьте соусы и кетчуп и еще раз все перемешайте.
2. Выложите мясо в форму и запекайте в духовке до готовности.
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