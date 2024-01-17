Как правильно готовить куриное мясо, чтобы оно было сочным: делимся секретом приготовления

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как правильно готовить куриное мясо, чтобы оно было сочным: делимся секретом приготовления

Куриное мясо можно запекать со специями, соусами и овощами. Для того, чтобы оно было сочным, кулинары советуют мариновать мясо.  

Как вкусно запечь куриное мясо

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных запеченных куриных бедер. 

Рецепт бедер
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Ингредиенты:

  • Куриное бедро – 1 кг
  • Паприка – 1 ч. л. 
  • Молотый перец
  • Приправа для курицы – 1 ч.л.
  • Кориандр – 1/3 ч. л.
  • Кетчуп – 1 ст. л. 
  • Соевый соус – 2 ст. л. 
  • Соус Тобаско
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Добавьте все специи к мясу, перемешайте, добавьте соусы и кетчуп и еще раз все перемешайте.

Мясо со специями и соусом

2. Выложите мясо в форму и запекайте в духовке до готовности.

Готовое мясо

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