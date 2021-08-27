Как правильно приготовить модный суперфуд – чиа: полезные рекомендации
Семена чиа – очень полезные для организма, в них много кальция, кислот омега-3 и омега-6, а также в них много фосфора и калия. Также благодаря регулярному употреблению этих семян можно снизить вес, уровень холестерина и урегулировать давление. Стоит отметить, что они готовятся просто элементарно.
Редакция FoodOboz делится полезными советами – как правильно приготовить чиа так, чтобы они сохранили все полезные свойства, а также – какие блюда из него можно готовить.
1. Как варить
Перед тем как их варить, обязательно нужно замочить на 10 минут, а можно поставить в холодильник на ночь.
2. Куда можно добавлять
Эти чудесные семена можно добавить в любые блюда, начиная от каш, заканчивая пирогами, пудингами, йогуртами, молоком, кефиром , смузи, салатами и даже чаем и соками.
Также чиа прекрасно сочетается с салатами, их можно поджарить, а также добавить в любую выпечку.
Блюда из чиа:
1. Ягодный смузи с чиа
Ингредиенты:
Семена чиа – 1/2 ст. л.
Любые ягоды – 1 стакан
Гранатовый сок – 0,5 стакана
Вода – 0, 5 стакана
Способ приготовления:
Все ингредиенты поместите в блендер, взбейте до однородности.
Готовую ягодную смесь разлейте по стаканам и поставьте в холодильник.
2. Малиновые маффины с семенами чиа
Ингредиенты:
Семена чиа – 1/2 ст. л.
Малина – 1 стакан
Мука – 1/2 стакана
Сода – 2 ч. л.
Соль – 1/2 ч. л.
Белки – 2 шт.
Лимонный сок – 2 ч. л.
Цедра лимона – 1 ч. л.
Ваниль – щепотка
Сахар – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Смешайте муку, соду, сахар, соль, ванилин и тщательно перемешайте.
Взбейте белки с солью, добавьте лимонный сок, цедру и добавьте в муку, хорошо перемешайте.
В тесто добавьте малину, перемешайте и разлейте в формы, отправьте в духовку на 15-20 минут.
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