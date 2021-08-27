Как правильно приготовить модный суперфуд – чиа: полезные рекомендации

Семена чиа – очень полезные для организма, в них много кальция, кислот омега-3 и омега-6, а также в них много фосфора и калия. Также благодаря регулярному употреблению этих семян можно снизить вес, уровень холестерина и урегулировать давление. Стоит отметить, что они готовятся просто элементарно.

Редакция FoodOboz делится полезными советами – как правильно приготовить чиа так, чтобы они сохранили все полезные свойства, а также – какие блюда из него можно готовить.

1. Как варить

Перед тем как их варить, обязательно нужно замочить на 10 минут, а можно поставить в холодильник на ночь.

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2. Куда можно добавлять

Эти чудесные семена можно добавить в любые блюда, начиная от каш, заканчивая пирогами, пудингами, йогуртами, молоком, кефиром , смузи, салатами и даже чаем и соками.

Также чиа прекрасно сочетается с салатами, их можно поджарить, а также добавить в любую выпечку.

Блюда из чиа:

1. Ягодный смузи с чиа

Ингредиенты:

Семена чиа – 1/2 ст. л.

Любые ягоды – 1 стакан

Гранатовый сок – 0,5 стакана

Вода – 0, 5 стакана

Способ приготовления:

Все ингредиенты поместите в блендер, взбейте до однородности. Готовую ягодную смесь разлейте по стаканам и поставьте в холодильник.

2. Малиновые маффины с семенами чиа

Ингредиенты:

Семена чиа – 1/2 ст. л.

Малина – 1 стакан

Мука – 1/2 стакана

Сода – 2 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Белки – 2 шт.

Лимонный сок – 2 ч. л.

Цедра лимона – 1 ч. л.

Ваниль – щепотка

Сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Смешайте муку, соду, сахар, соль, ванилин и тщательно перемешайте. Взбейте белки с солью, добавьте лимонный сок, цедру и добавьте в муку, хорошо перемешайте. В тесто добавьте малину, перемешайте и разлейте в формы, отправьте в духовку на 15-20 минут.

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