Куриный бульон обязательно должен находиться в рационе во время осеннего периода. Блюдо достаточно питательное и ценное своими свойствами. Но варить его нужно правильно, чтобы вкус получился насыщенным, а мясо мягким и не сухим.

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Идея приготовления прозрачного и наваристого куриного бульона опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria cooking в Instagram. Такой бульон можно есть без макарон, круп и картофеля.

Ингредиенты на три литра:

куриные бедра – 500 г

большой лук – 1 шт.

морковь – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

бульонные кубики – 2 шт.

петрушка и укроп – 2-3 веточки

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные бедра очень хорошо помыть, переложить в кастрюлю.

2. Довести до кипения на среднем огне и варить после закипания еще 4-5 минут.

3. Куриные бедра убрать из кастрюли, слить воду и набрать новую.

4. Поставить на минимальный огонь снова вариться, добавить целую морковь и морковь, нарезанную кольцами, большой лук, чеснок, несколько веточек петрушки и укропа.

5. Добавить соль и перец по вкусу и 2 бульонных куриных кубика.

6. Все хорошо перемешать и варить до готовности мяса и овощей, слегка прикрыв крышкой. (1-1,5 часа).

7. Главное – это варить на маленьком огне и не увеличивать его, ведь благодаря этому бульон будет прозрачным и привлекательным с виду.

8. Когда бульон будет готов – убрать зелень, целую морковь и лук.

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