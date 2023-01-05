Хек – это универсальная рыба, в которой достаточно мало костей. Поэтому она идеально подходит для запекания. А для того, чтобы текстура продукта была мягкой и сочной, следует использовать грибы и овощи.

Идея приготовления хека с овощами и грибами опубликована на странице фудблогера Юлианны с ником kitchen_yuliana_ в Instagram.

Ингредиенты:

1 кг рыбы хек

3 шт моркови

5 шт луковиц

500 г грибов

100 г муки

250 мл воды

соль, перец – по вкусу

оливковое или растительное масло для жарки

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Способ приготовления:

1. Тушки разморозьте и почистите. Отрежьте плавники.

2. Нарежьте рыбу на куски и посолите

3. Нарежьте лук, грибы, натрите морковь на большой терке.

4. Рыбу обмочите в муке и обжарьте с двух сторон.

5. Когда рыба остынет, выберите все кости из нее.

6. Обжарьте отдельно весь лук и грибы.

7. На дно кастрюли выкладываем лук, морковь. Затем грибы и рыбу. Продолжаем такой порядок, пока не окончатся все ингредиенты. Верхний слой должен быть из лука.

8. В 250 мл воды добавьте соль, перемешайте и вылейте в кастрюлю, накройте крышкой и отправьте в духовку.

9. Выпекайте при температуре 180 градусов 60 минут, затем убавьте до 140 градусов и выпекайте еще 50 минут.

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