Как приготовить хек, чтобы он был мягким и сочным: с овощами и грибами
Хек – это универсальная рыба, в которой достаточно мало костей. Поэтому она идеально подходит для запекания. А для того, чтобы текстура продукта была мягкой и сочной, следует использовать грибы и овощи.
Идея приготовления хека с овощами и грибами опубликована на странице фудблогера Юлианны с ником kitchen_yuliana_ в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 кг рыбы хек
- 3 шт моркови
- 5 шт луковиц
- 500 г грибов
- 100 г муки
- 250 мл воды
- соль, перец – по вкусу
- оливковое или растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Тушки разморозьте и почистите. Отрежьте плавники.
2. Нарежьте рыбу на куски и посолите
3. Нарежьте лук, грибы, натрите морковь на большой терке.
4. Рыбу обмочите в муке и обжарьте с двух сторон.
5. Когда рыба остынет, выберите все кости из нее.
6. Обжарьте отдельно весь лук и грибы.
7. На дно кастрюли выкладываем лук, морковь. Затем грибы и рыбу. Продолжаем такой порядок, пока не окончатся все ингредиенты. Верхний слой должен быть из лука.
8. В 250 мл воды добавьте соль, перемешайте и вылейте в кастрюлю, накройте крышкой и отправьте в духовку.
9. Выпекайте при температуре 180 градусов 60 минут, затем убавьте до 140 градусов и выпекайте еще 50 минут.
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