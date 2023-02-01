Канелонни – трубочки из теста, которые можно приготовить с совершенно разной начинкой. И именно их можно использовать в качестве основы для лазаньи, просто выбрав соответствующие компоненты. Технология гораздо проще, ведь не нужно отдельно готовить и раскатывать тесто.

Идея приготовления итальянских канелонни вместо лазаньи опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram.

Ингредиенты:

курица/куриный фарш – 500-600 грамм

канелонни (паста) – 2 пачки (450-500 грамм)

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лук – 2 шт

чеснок – 4 зубчика

морковь – 1 шт.

сельдерей – 2 стебля

перец – 1 шт.

томаты консервированные/пеллаты/соус – 400 грамм

соль

перец черный молотый

паприка сладкая/копченая

любимые специи

чили (по желанию)

моцарелла – 100 грамм

сулугуни – 100 грамм

пармезан – 50-60 грамм

оливковое масло

Ингредиенты для соуса бешамель:

масло – 50 грамм

молоко – 1-1,2л. (можно смешивать с водой)

мука – 3 ст.л

мускатный орех

соль

перец

Способ приготовления:

1. Куриное филе перемолоть в фарш.

2. Все овощи нарезать на тонкие полоски, а затем на кубики. Чеснок также мельчить.

3. На оливковом масле обжарить лучок до золотистого цвета, затем добавить на 30 секунд чеснок и сразу сельдерей. Протушить.

4. Спустя время добавить морковь и перец, посолить и поперчить, накрыть крышкой и готовить на маленьком огне. Овощи должны стать мягкими.

5. Добавить к овощам фарш и все специи. Масло добавлять при необходимости.

6. Добавить консервированные томаты и тушить под крышкой. Всегда пробуйте болоньезе по вкусу, если нужно – добавляйте специй. Откладываем соус, чтобы остыл.

7. Для бешамеля топим масло, добавляем туда муку и маленькими порциями добавляем молоко. Можете молоко немного разбавлять водой. Добавить мускатный орех, соль и перец. Соус нужно постоянно помешивать. Взбивать венчиком, чтобы не было комочков муки. Можно процедить через сито.

8. Натереть весь сыр и часть смешать с фаршем (соусом болоньезе), начинить им пасту канелонни. Это можно сделать либо маленькой ложечкой, либо – кулинарным шприцем.

9. На дно противень следует добавить немного соуса бешамель и тогда положить начиненные канелони.

10. Сверху залить горячим соусом бешамель и посыпать сыром.

11. Запекать под фольгой 30 минут при температуре 170-180 градусов 10 минут без фольги. Время зависит от духовки.

12. В процессе выпечки, можете прижимать верхний слой каннелони, чтобы он был погружен в соус.

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