Как приготовить итальянские канелони: вкуснее традиционной лазаньи
Канелонни – трубочки из теста, которые можно приготовить с совершенно разной начинкой. И именно их можно использовать в качестве основы для лазаньи, просто выбрав соответствующие компоненты. Технология гораздо проще, ведь не нужно отдельно готовить и раскатывать тесто.
Идея приготовления итальянских канелонни вместо лазаньи опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram.
Ингредиенты:
- курица/куриный фарш – 500-600 грамм
- канелонни (паста) – 2 пачки (450-500 грамм)
- лук – 2 шт
- чеснок – 4 зубчика
- морковь – 1 шт.
- сельдерей – 2 стебля
- перец – 1 шт.
- томаты консервированные/пеллаты/соус – 400 грамм
- соль
- перец черный молотый
- паприка сладкая/копченая
- любимые специи
- чили (по желанию)
- моцарелла – 100 грамм
- сулугуни – 100 грамм
- пармезан – 50-60 грамм
- оливковое масло
Ингредиенты для соуса бешамель:
- масло – 50 грамм
- молоко – 1-1,2л. (можно смешивать с водой)
- мука – 3 ст.л
- мускатный орех
- соль
- перец
Способ приготовления:
1. Куриное филе перемолоть в фарш.
2. Все овощи нарезать на тонкие полоски, а затем на кубики. Чеснок также мельчить.
3. На оливковом масле обжарить лучок до золотистого цвета, затем добавить на 30 секунд чеснок и сразу сельдерей. Протушить.
4. Спустя время добавить морковь и перец, посолить и поперчить, накрыть крышкой и готовить на маленьком огне. Овощи должны стать мягкими.
5. Добавить к овощам фарш и все специи. Масло добавлять при необходимости.
6. Добавить консервированные томаты и тушить под крышкой. Всегда пробуйте болоньезе по вкусу, если нужно – добавляйте специй. Откладываем соус, чтобы остыл.
7. Для бешамеля топим масло, добавляем туда муку и маленькими порциями добавляем молоко. Можете молоко немного разбавлять водой. Добавить мускатный орех, соль и перец. Соус нужно постоянно помешивать. Взбивать венчиком, чтобы не было комочков муки. Можно процедить через сито.
8. Натереть весь сыр и часть смешать с фаршем (соусом болоньезе), начинить им пасту канелонни. Это можно сделать либо маленькой ложечкой, либо – кулинарным шприцем.
9. На дно противень следует добавить немного соуса бешамель и тогда положить начиненные канелони.
10. Сверху залить горячим соусом бешамель и посыпать сыром.
11. Запекать под фольгой 30 минут при температуре 170-180 градусов 10 минут без фольги. Время зависит от духовки.
12. В процессе выпечки, можете прижимать верхний слой каннелони, чтобы он был погружен в соус.
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