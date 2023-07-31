Как приготовить легкий куриный бульон на обед: два лучших рецепта
Легкий куриный бульон – это отличное блюдо для обеда. Его можно варить из разных частей курицы: бедер, филе или крылышек, а дополнить любимыми овощами, зеленью или лапшой.
Фудблогер Юлия с ником yuli.cookbook на своей странице в Instagram поделилась двумя рецептами легкого куриного бульона с овощами.
Вариант 1 – с зажаркой
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- картофель –1-2 шт
- соль, перец
- зелень
- приправа (сушеные овощи)
Способ приготовления:
1. В кастрюлю налить воду и погрузить филе. Поставить на огонь.
2. Тем временем натереть на мелкую терку морковь, измельчить лук. Приготовить из овощей зажарку.
3. Картофель порезать кубиками. Добавить его к филе вместе с зажаркой. Перемешать и варить до готовности.
4. При подаче посыпать зеленью и перцем. Приятного аппетита!
Вариант 2 – без зажарки
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт
- морковь – 1 шт
- макароны "Паутинка" – 3 ст. л.
- зеленый горошек
- соль, перец
- зелень
- приправа (сушеные овощи)
Способ приготовления:
1. В кастрюлю налить воду и погрузить филе. Поставить на огонь.
2. Порезать морковь кружочками, добавить в филе. Также добавить зеленый горошек. Варить до готовности.
3. Добавить макароны, варить еще несколько минут.
4. При подаче посыпать зеленью и перцем. Приятного аппетита!
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