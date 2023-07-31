Легкий куриный бульон – это отличное блюдо для обеда. Его можно варить из разных частей курицы: бедер, филе или крылышек, а дополнить любимыми овощами, зеленью или лапшой.

Фудблогер Юлия с ником yuli.cookbook на своей странице в Instagram поделилась двумя рецептами легкого куриного бульона с овощами.

Вариант 1 – с зажаркой

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

картофель –1-2 шт

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соль, перец

зелень

приправа (сушеные овощи)

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налить воду и погрузить филе. Поставить на огонь.

2. Тем временем натереть на мелкую терку морковь, измельчить лук. Приготовить из овощей зажарку.

3. Картофель порезать кубиками. Добавить его к филе вместе с зажаркой. Перемешать и варить до готовности.

4. При подаче посыпать зеленью и перцем. Приятного аппетита!

Вариант 2 – без зажарки

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт

морковь – 1 шт

макароны "Паутинка" – 3 ст. л.

зеленый горошек

соль, перец

зелень

приправа (сушеные овощи)

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налить воду и погрузить филе. Поставить на огонь.

2. Порезать морковь кружочками, добавить в филе. Также добавить зеленый горошек. Варить до готовности.

3. Добавить макароны, варить еще несколько минут.

4. При подаче посыпать зеленью и перцем. Приятного аппетита!

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